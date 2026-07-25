Asturias tendrá tres marcas de agua en el mercado con el regreso de Ques

Asturias tendrá tres marcas de agua mineral en el mercado. A Fuensanta y Agua de Cuevas se sumará Agua de Ques, que regresa tras un largo paréntesis de 18 años. En la recuperada planta embotelladora de Bierces, en Piloña, ya se están realizando las pruebas de producción tras una inversión de más de seis millones de euros.

"Esperamos que a finales de septiembre, si llegan todos los permisos, Agua de Ques vuelva al mercado", señaló el empresario ovetense Adolfo García, promotor de la recuperación de Agua de Ques, que en esta nueva etapa pierde una "s" en su marca (la antigua denominación era Agua de Quess, pese a que el manantial está situado en la Sierra de Ques).

Nicolás García vigila una línea de producción. / Pablo Castaño

Adolfo García trabajó durante diez años en Fuensanta, en Nava, y cuando en 1996 la compañía asturiana se hizo con el 63% de la embotelladora de agua Naarden Orotana, de Artana (Castellón), y con el 100% de Naarden Font de l’om, con manantial en Oliva (Valencia), García asumió la jefatura comercial de la zona. Tras la venta posterior de ambas empresas, el ejecutivo asturiano continuó en la Comunidad Valenciana con la nueva propiedad de la envasadora de Artana como director general del Grupo Castell Orotana, que adquirió la planta en 2013.

El proyecto de rehabilitar las antiguas instalaciones de Agua de Quess –que habían cerrado en 2008– y de reintroducir la marca en el mercado surgió en 2021 por la doble voluntad de García de regresar a su tierra y de desarrollar nuevas iniciativas en el sector.

Pruebas en la embotelladora. / Pablo Castaño

"El proceso fue complejo porque la concesión del aprovechamiento del manantial caducó y hubo que esperar a un nuevo concurso público, y en la reforma de las instalaciones hubo unas primeras empresas que no cumplieron y se fueron demorando los plazos", destacó el empresario, que agradeció la labor de las nuevas adjudicatarias, que arrancaron las obras en diciembre del pasado año y están ultimando la reforma.

La nueva maquinaria (embotelladora, compresores, depósitos, etiquetadora, paletizadores...) ya está instalada y estos días se están haciendo pruebas de funcionamiento. "Estamos pensando envasar entre 80 y 100 millones de litros de agua al año", destacó Adolfo García, que prevé un arranque en dos fases. "Inicialmente tendremos un único turno y, una vez posicionados en el mercado, sumaremos un segundo turno , con lo que estaremos con una plantilla de entre 18 y 22 personas a las que se sumará el empleo indirecto que se generará con el transporte y la logística, que serán subcontratados", explicó el empresario ovetense.

Nave central de la planta. / Pablo Castaño

Dos líneas de producción

La fábrica cuanta con una línea de producción para formatos de botella de medio litro y de litro y medio, y otra línea de producción para garrafas de cinco litros. "Una parte importante de la producción va ser destinada a satisfacer las necesidades de socios, pero iremos también tanto a tiendas de alimentación como a hostelería, no vamos a limitarnos a un único sector", destacó Adolfo García.

El empresario ovetense es el dueño de la empresa Agua de Ques, a la que pertenecen la concesión del manantial y la planta embotelladora –de la que será su gerente–, pero la explotación correrá a cargo de Maposa, que es propiedad de la empresa castellonense Manantiales del Portell. Esta última compañía es la empresa embotelladora del agua mineral Chóvar y proveedora de la cadena de supermercados de la cooperativa Consum.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, visitó ayer la planta de Agua de Ques acompañado del director de la Agencia Sekuens, David González; del alcalde de Piloña, Iván Allende, y de los concejales Armando Gutiérrez e Irene Carreño. Tanto el Consejero como el Alcalde destacaron la importancia de recuperar la actividad en la embotelladora de agua y resaltaron que, en el caso de Piloña, a esta reactivación industrial se sumará la de la antigua fábrica de Chupachups en Villamayor, adquirida por el grupo cántabro Lafuente para fabricar queso.

Noticias relacionadas

Exterior de la fábrica. / Pablo Castaño

Agua de Ques será la tercera marca asturiana de agua mineral en el mercado junto a Fuensanta, que cumple 180 años de historia, y Agua de Cuevas, en manos del grupo gallego Hijos de Rivera (Estrella Galicia). Otros manantiales de agua de Asturias también son explotados pero para producir otras bebidas (como es el caso del de Borines, que ahora se destina a la producción de cerveza) o para marcas que no son asturianas (como es el caso del manantial de Galea).