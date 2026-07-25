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Cafento adquiere su segunda empresa tostadora de café en Irlanda

La compañía de Tineo, con 600 trabajadores, anuncia que seguirá con su fuerte expansión tanto a nivel nacional como internacional

Paula Rodríguez. |

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La compañía asturiana Cafento ha dado un nuevo paso en su expansión internacional con la adquisición de McCabe’s Coffee. La operación supone la segunda inversión de la empresa de Tineo en Irlanda, tras la adquisición en 2019 de la tostadora de Dublín Java Republic.

Con la adquisición de McCabe’s Coffee, Cafento incorpora una de las marcas de café de especialidad más reconocidas de Irlanda y que sirve a más de 450 cafeterías. La tostadora irlandesa seguirá operando como marca independiente desde su sede en el condado de Wicklow, manteniendo la continuidad de su actividad y de las relaciones con clientes y proveedores. McCabe’s Coffee es una empresa familiar nacida hace 27 años. El cofundador Stephen McCabe continuará vinculado como embajador de la marca.

"Irlanda es un mercado importante para Cafento. No estamos incorporando simplemente una marca a un grupo; estamos uniendo dos empresas familiares que comparten valores, una forma de entender el café y una visión a largo plazo", señaló Paula Rodríguez, consejera delegada de Cafento, que añadió que "McCabe’s encaja de manera natural con nuestro modelo de crecimiento: marcas locales fuertes, equipos con conocimiento propio y relaciones reales con sus clientes".

"A la hora de elegir un socio para el futuro, era importante que entendiera qué hace especial a McCabe’s. Cafento aporta continuidad para nuestros clientes, empleados y proveedores, junto con el respaldo necesario para seguir creciendo", señaló por su parte Stephen McCabe, cofundador de McCabe’s.

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Cafento, grupo nacido a partir de Cafés El Gallego, cuenta con 600 trabajadores y sigue aumentando su red de marcas locales fuertes. Fuentes de la empresa destacaron que la intención es continuar con su expansión, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

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