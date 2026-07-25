Chaparrón reivindicativo en la fiesta del Pastor, en los lagos de Covadonga: "Hay incendios por una mala gestión ambiental"

Gaitas, carreras populares, chaparrones intermitentes y una defensa cerrada del papel de la ganadería marcaron este sábado la 88.ª edición de la Fiesta del Pastor en los lagos de Covadonga. La lluvia obligó a suspender la misa solemne y condicionó parte del programa, pero no impidió que la celebración saliera adelante ni que el Consejo de Pastores reeligiera como Regidor de Patos de forma unánime a José Antonio García Álvarez, "Toño", que reivindicó el papel de los ganaderos en la prevención de incendios y la conservación del territorio. Las tradicionales competiciones populares también dieron color a una jornada que siguió adelante pese a las dificultades climáticas.

"Estamos viendo todos los días que hay incendios por una mala gestión ambiental. Hay que hacer quemas controladas en invierno para que no haya incendios en verano, y no se puede introducir el lobo en una zona ganadera porque si hay lobos no puede haber ganado, y el matorral crece", expresó García, dirigiéndose a todos los presentes, entre los que se encontraba José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís, y Javier Vigil Fabián, director general de Gestión Forestal del Principado de Asturias. Debido a la meteorología, el concejo de pastores no se pudo hacer en la carpa donde acostumbra, sino dentro del Refugio Vega de Enol, un espacio más reducido. "Nosotros somos peones dispuestos a trabajar", siguió, refiriéndose al tema de los incendios, "el Consejo de Pastores no está para sacar la foto y ya, sabemos gestionar lo que llevamos gestionando millones de años. No estamos para poner zancadillas a nadie, sino para trabajar juntos con las administraciones e ir de la mano, pero hay que pensar y ver que desde arriba se está haciendo algo mal", sentenció.

El alcalde de Cangas recogió el guante del reelecto Regidor de pastos: "Este es un consejo de pastores que trabaja, que se preocupa por el interés general y que nos tira de las orejas a las administraciones cuando hay que hacerlo. Pero lo hace de forma constructiva, no destructiva". Javier Vigil Fabián, director general de Gestión Forestal del Principado de Asturias, aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con los ganaderos: “La gestión de los incendios es quemas controladas, pero también carga de pastores y de ganado, recuperar la reciella, regular el lobo y hacer desbroces. Gestionar monte, que es al final lo que estáis haciendo aquí. En la medida que pueda, no dudéis que os voy a echar una mano desde la dirección”, zanjó.

Previo a la elección del regidor, el alcalde y otros representantes de la administración encabezaron el Homenaje al Pastor y la Pastora de la Montaña 2026, entregado en esta edición a Florentina Puente González y a Jesús Narciandi Llerandi: “Da pena y nostalgia ver cómo se van vaciando las cabañas, vosotros dos sois un ejemplo de mantener viva nuestra historia, tradición y costumbres, y queremos agradeceros vuestra destacada labor y entrega”, expresó el alcalde.

CARRERAS, CABALLOS Y MUCHO AMBIENTE

Si bien la misa solemne en la Capilla del Buen Pastor, programada inicialmente a las 10.00 horas, se había cancelado por el parte meteorológico, las carreras y competiciones populares siguieron adelante a lo largo de la mañana. A las 10.30 fue la carrera pedestre de subida a la Porra de Enol, a las 11.00 horas la carrera de caballos y, media hora después, el concurso de tiro de cuerda, uno de los favoritos de los asistentes. Dobra Ibai Morante, joven de Soto de Sajambre, participó en este último con unos amigos, formando el equipo de “los guajes”. Según cuenta, “ganar es difícil cuando el equipo rival pesa más que vosotros, por mucha fuerza que tengas”. Sobre la fiesta, añadía que “lo mejor es el ambiente que hay, ves a muchos amigos y te reúnes con otros que hacía mucho tiempo que no veías, y además mira en qué sitio”, decía, haciendo referencia a la belleza de los lagos.

La carrera de caballos es otro de los platos fuertes de esta cita festiva. Juan Cangas, vecino de Piloña, participó en esta modalidad, quedando en segundo lugar: “Vengo todos los años, esta fiesta es sagrada”, comentaba. “Lo mejor de la fiesta es la carrera y luego comer con los amigos y la familia”, explicaba.

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Un aguacero a las 13.00 horas estuvo cerca de dar por concluida la fiesta antes de tiempo. Aunque muchos asistentes optaron por marcharse, otros resistieron bajo la lluvia hasta que el sol volvió a abrirse paso entre las nubes. La carpa junto al Refugio Vega de Enol permitió que las gaitas siguieran amenizando la velada, y finalmente se pudo completar el Consejo de Pastores y los homenajes previstos, aunque en un formato más reducido. La meteorología condicionó la jornada, pero no pudo parar una celebración que volvió a reunir a los ganaderos de la montaña para reivindicar su oficio, reconocer a quienes mantienen viva la tradición pastoril y recordar el papel que reclaman en la gestión y conservación del territorio.