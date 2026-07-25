Los colegios que el Principado ha decidido arreglar en verano y que los sindicatos ven "insuficientes": "De poco servirán si no hay continuidad"

Hay 33 colegios asturianos en una veintena de concejos que están de suerte. El Principado los ha elegido para acometer las obras necesarias para adecuarlos con un presupuesto de 5,62 millones de euros.

Las de mayor inversión serán la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del IES Alfonso II, en Oviedo (792.704 euros) y la reforma de la instalación eléctrica y paneles fotovoltaicos en el IES Jovellanos, de Gijón (769.653 euros). Dos obras que desde la Consejería de Educación aseguran que "concluirán en breve".

A ellas se le unen la ampliación del Colegio Público Sabugo, en Avilés, donde se invertirán 488.513 euros; en la sustitución de la cubierta del patio del edificio histórico del IES Cristo del Socorro, de Luanco, se meterán 398.692 euros, y en la reforma de la instalación eléctrica del IES de Noreña, 347.146 más.

Además, desde el Principado explican que las obras del CP Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera, el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés y el Colegio Público Las Vegas, en Corvera, ya han terminado mientras que en otros doce centros de Tineo, Villanueva de Oscos, Riosa, Siero, Mieres, Oviedo, Laviana y Gijón empezarán a lo largo del verano.

Desde ANPE celebran que las actuaciones se hagan en periodo estival. "Es la forma de no interferir en las funciones del profesorado y minimizar los inconvenientes", explica la presidenta, Mariela Fernández, quien asegura que desde el sindicato ven "fundamental" el mantenimiento "continuo" y la "adecuación de sus infraestructuras". "Ahora lo importante es que las obras se hagan cuanto antes", concluye Fernández.

Una partida que, según indican desde la Consejería supone un 87% más que el año pasado. "Es una inversión importante pero insuficiente", lamenta Borja Llorente, de CC OO, que ve necesarias más reformas en instalaciones y estructuras. "Muchos centros están mal por falta de inversión y abordar lo más urgente es necesario pero no es suficiente", concluye.

En los mismos términos, en sindicato Suatea para quien la partida "sigue siendo insuficiente". El sindicato presentó durante el segundo trimestre del curso 2025-2026 un mapa interactivo en el que mostraba las deficiencias de cada uno de los centros de la red pública. "Más de la mitad necesitan inversión", lamentan. "No estamos ante un problema de falta de recursos, sino de reparto de dinero público", explican en Suatea que cree que el problema radica en la red concertada. "El Gobierno asturiano prefiere destinar los recursos a la escuela concertada mientras abandona la pública", sentencian.

Este déficit en las infraestructuras escolares fue denunciado por UGT ante la Junta de Personal Docente y en los comités de seguridad y salud laboral. "Recibimos con satisfacción estas inversiones, pero de poco servirán si no hay continuidad en los próximos años", lamenta el responsable de Educación, Cristóbal Puente quien hace hincapié en que las administraciones locales y la administración autonómica "deben acordar un protocolo de actuación para evitar retrasos innecesarios".

Se refiere en la demora que tienen algunas obras al existir un vacío legal que no deja claro quién debe hacerse cargo de las actuaciones. La responsabilidad del mantenimiento de los colegios recae históricamente en los ayuntamientos, una obligación que se remonta a normativas del siglo XIX y que se ha ido manteniendo, con distintos matices, en las sucesivas leyes educativas. Sin embargo, la realidad presupuestaria actual hace que muchos consistorios, especialmente los pequeños, no tengan capacidad para afrontar reparaciones que van mucho más allá del mantenimiento ordinario.

El sindicato CSIF también lleva meses exigiendo más inversión y mantenimiento. "Valoramos que finalmente se anuncien actuaciones, pero las obras, además de para mejorar los edificios que llevan años con necesidad de arreglos, deben servir para cuidar a las personas que trabajan dentro de ellos", dice el responsable de Educación, Jorge Caro.

Caro denuncia las "condiciones lamentables" que tuvieron que soportar los opositores hace unas semanas. "Se alcanzaron temperaturas cercanas a los 40 grados en algunas aulas por el estado de las instalaciones; algo que podría haber sido evitable con un poco de planificación", opina el representante sindical.