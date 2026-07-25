Una estafa profesional utiliza los premios "Princesa de Asturias" para timar a empresarios y exinvitados: así es el WhatsApp en nombre de la Casa del Rey que asegura que el Rey "desearía tener contacto"

Un grupo de delincuentes está intentando sacar beneficio económico de los premios Princesa de Asturias a través de un timo que incluye una propuesta de participación benéfica para los galardones de este 2026. La estafa, que utiliza como canal de difusión el WhatsApp, utiliza el nombre de la Casa de Su Majestad el Rey y la Fundación Princesa para contactar con empresarios y personas que han estado presentes en la entrega de los galardones en ediciones anteriores en Asturias planteándoles diferentes modalidades de para realizar una contribución económica al tiempo que se les ofrece la oportunidad de estar presentes en los actos oficiales como invitados. Este timo, muy profesionalizado, y que no se dirige a cualquier teléfono móvil, según una información publicada por el diario El Mundo, incluye el envío de un WhatsApp en nombre del jefe de la Casa de Su Majestad el Rey en el que se afirma que Felipe VI "desearía tener contacto". Sin ofrecer muchos más detalles, en tono educado y adecuado al jefe de la Casa del Rey, el cebo incluye un segundo paso.

Al responder, llega una nueva comunicación, esta vez más larga, en la que el receptor del mensaje recibe el siguiente texto: "Le envío adjunta la propuesta de ubicación de mesa, así como las modalidades de participación benéfica para los premios Princesa de Asturias 2026. No dude en hacerme llegar sus observaciones o preferencias; quedo, naturalmente, a su entera disposición". En ese texto se utiliza el mismo azul institucional que desde hace años usa la Fundación para sus comunicaciones.

Esos modelos de 'colaboración' oscilarían entre 900.000 euros y hasta 1.800.0000 euros donde esos supuestos benefactores accederían a condiciones especiales en la semana de los premios como sentarse en lugares próximos a la Familia Real, asistir a una"recepción privada previa o contar con un acompañamiento protocolario reservado.

Fuentes de la Fundación "Princesa de Asturias" manifestaron que en cuanto tuvieron conocimiento de esta forma de proceder, "se puso en conocimiento de las autoridades competentes”. Y explicaron que se siguió el mismo procedimiento que en el caso de las estafas a través de redes sociales, que ya se comunicó a las autoridades y se puso una advertencia en la web en la que se explica que la Fundación no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria dirigidos a ciudadanos particulares. "La única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey".

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Y recuerdan que ante perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, los ciudadanos que puedan verse afectados, "que pongan estos hechos en conocimientos de las autoridades competentes". Como en ocasiones anteriores, la Fundación lamenta "las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas".