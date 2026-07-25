Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
En el choque estaban implicados un turismo Citroen C4 Cactus y un todoterreno Toyota Land Cruiser
D. Á. / S. B.
Una colisión frontal en el Corredor del Narcea al filo de las dos y media de la tarde de este sábado se ha saldado con un conductor fallecido.
Los hechos se produjeron a las 14.25 horas, en el kilómetro 71,59 de la carretera AS-15, en el término municipal de Cangas de Narcea. Según la información facilitada por la Guardia Civil, en el choque estaban implicados un turismo Citroen C4 Cactus y un todoterreno Toyota Land Cruiser resultando fallecido el conductor del turismo.
En el lugar de los hechos se personó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Salas.
La carretera donde tuvo lugar el siniestro se sitúa en la zona suroccidental de la región, en un tramo considerado de montaña, frecuentemente afectado por labores de mantenimiento y mejora de la vía.
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