Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea

Una colisión frontal en el Corredor del Narcea al filo de las dos y media de la tarde de este sábado se ha saldado con un conductor fallecido.

Los hechos se produjeron a las 14.25 horas, en el kilómetro 71,59 de la carretera AS-15, en el término municipal de Cangas de Narcea. Según la información facilitada por la Guardia Civil, en el choque estaban implicados un turismo Citroen C4 Cactus y un todoterreno Toyota Land Cruiser resultando fallecido el conductor del turismo.

En el lugar de los hechos se personó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Salas.

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La carretera donde tuvo lugar el siniestro se sitúa en la zona suroccidental de la región, en un tramo considerado de montaña, frecuentemente afectado por labores de mantenimiento y mejora de la vía.