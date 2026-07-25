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Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea

En el choque estaban implicados un turismo Citroen C4 Cactus y un todoterreno Toyota Land Cruiser

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

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D. Á. / S. B.

Cangas del Narcea / Oviedo

Una colisión frontal en el Corredor del Narcea al filo de las dos y media de la tarde de este sábado se ha saldado con un conductor fallecido.

Los hechos se produjeron a las 14.25 horas, en el kilómetro 71,59 de la carretera AS-15, en el término municipal de Cangas de Narcea. Según la información facilitada por la Guardia Civil, en el choque estaban implicados un turismo Citroen C4 Cactus y un todoterreno Toyota Land Cruiser resultando fallecido el conductor del turismo.

En el lugar de los hechos se personó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Salas.

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La carretera donde tuvo lugar el siniestro se sitúa en la zona suroccidental de la región, en un tramo considerado de montaña, frecuentemente afectado por labores de mantenimiento y mejora de la vía.

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