Gonvarri se refuerza en Asturias con la compra de dos compañías del grupo AEI

Gonvarri Corporación Financiera, matriz del holding industrial de la familia Riberas, ha cerrado la toma del control de dos empresas del grupo asturiano AEI. Se trata de la empresa gijonesa Tecni Global Rack y de la sociedad coruñesa Almacenes y Espacios Industriales.

Con la participación mayoritaria en estas sociedades, la familia Riberas, propietaria de más del 75% de la multinacional Gestamp, incrementa su presencia en Asturias, que ya es muy notable a través de las empresas del metal Gonvarri Asturias (la antigua Hiasa) y Gonvauto Asturias, ambas con sede en Cancienes (Corvera), y con una participación mayoritaria en GAM, con sede en Siero.

Tecni Global Rack es una empresa con sede en el polígono de Porceyo de Gijón que se dedica principalmente al diseño y desarrollo de proyectos de estanterías para sistemas automatizados del almacenaje en naves industriales. Por su parte Almacenes y Espacios Industriales es una empresa contratista de La Coruña que se encarga de diseñar, calcular, fabricar y montar instalaciones de almacenaje o sus complementos, además de realizar cerramientos de cubiertas y fachadas.

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Como el Grupo Gonvarri ya contaba con una filial dedicada a soluciones de almacenamiento y estanterías industriales (Gonvarri Material Handling), la operación de concentración ha tenido que contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).