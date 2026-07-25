Javier Rodríguez arrasa en los "Oscar" del cómic: el ilustrador ovetense hace historia con tres premios Eisner

Con tres premios, al mejor dibujante, al mejor portadista y por la mejor miniserie, con "Absolute Martian Manhunter" (DC Comics), Javier Rodríguez (Oviedo, 1972) ha hecho historia en los Eisner, el equivalente a los Oscar cinematográficos en el cómic y la ilustración. El asturiano, que en la anterior edición también fue galardonado, por primer vez y entonces por la miniserie "Zatanna: Abajo la sala", también para DC Comics, estaba nominado ahora en cinco categorías y ha arrasado, imponiéndose sobre el resto de los aspirantes en nada menos que tres de ellas. "Ha ido mejor, fueron más y mejores", admitía este sábado el dibujante, muy ilusionado y dispuesto a celebrarlo de una manera inmejorable, sobre un escenario, en la Plaza Mayor de Gijón, y tocando esta tarde con su antigua banda de rock, "Cactus Jack", en el concierto organizado en memoria de Igor Medio y Carlos Redondo. Los Eisner se fallaron el viernes en San Diego, pero puestos a elegir, Javier Rodríguez eligió a los amigos: "Nunca se sabe cuando será la última vez que podamos estar juntos".

Javier Rodríguez reconoce que no esperaba acaparar tantos premios en los Eisner. "Estar nominado ya es la ostia", afirma, y los tres que se ha llevado son para él los más importantes. "Me hace mucha ilusión el de mejor dibujante, además había gente muy buena...", comenta. "Mindhunter" le está dando muchas alegrías, a él y al equipo con el que trabajan en DC: "Tenemos muy buena estrella". El año que viene podrá volver a optar a los Eisner con la misma serie porque habrá nueva entrega y acabará en junio de 2027.

Antes les espera un nuevo proyecto, anunciado en San Diego justo antes de los Eisner. A final de año Javier Rodríguez asumirá el reto de dibujar la nueva serie de Batman, "Batman, la sombra del murciélago", y lo hará junto al mismo equipo con el que lleva trabajando estos últimos años.

En la Escuela de Arte de Oviedo, en la que Javier Rodríguez se matriculó en 1989 y en la que estudio Diseño Gráfico y Fotografía, la buena noticia fue muy celebrada. El centro dedicó el pasado curso, en marzo, una exposición al ilustrador, que sigue trabajando desde su estudio en Asturias siempre que le es posible, y él compartió con los alumnos detalles de su trabajo y su trayectoria. Por entonces Javier Rodríguez ofreció su colaboración a la directiva de la Escuela para sacar adelante el ciclo de cómic que finalmente se incorpora a su oferta de estudios a partir del próximo curso.

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Ese mismo mes LA NUEVA ESPAÑA distinguió a Javier Rodríguez como "Asturiano del mes", por su capacidad de innovación en el lenguaje del cómic clásico y el desarrollo de una carrera que ha culminado con un amplio reconocimiento internacional, tras un largo aprendizaje y sin perder el contacto con su tierra.