Todo lo que le debe el Gobierno central a Asturias en materia ferroviaria: actuaciones que rondan los mil millones

La fotografía que deja la ejecución de las inversiones del Estado en 2025, con Asturias por debajo de la media nacional y siendo la comunidad del Norte con menor inversión ferroviaria por habitante, a la cola del resto de comunidades, contrasta con la larga lista de actuaciones que el Ministerio de Transportes mantiene todavía pendientes en la red ferroviaria del Principado.

Entre proyectos ya anunciados, obras adjudicadas e iniciativas pendientes que siguen sin calendario definitivo, las grandes inversiones pendientes rondan los mil millones de euros.

La inauguración de la Variante de Pajares, a finales de 2023, supuso un antes y un después para las conexiones ferroviarias de Asturias con la Meseta. Sin embargo, la puesta en servicio de la alta velocidad no cerró el capítulo de las grandes infraestructuras pendientes. Al contrario, el desarrollo del corredor ferroviario asturiano continúa condicionado por varias actuaciones consideradas estratégicas tanto para viajeros como para mercancías.

La modernización entre Pola de Lena y Gijón

La actuación de mayor volumen económico sigue siendo la renovación del corredor ferroviario entre Pola de Lena, Oviedo y Gijón. Se trata de la línea que da continuidad a la alta velocidad una vez finaliza la Variante de Pajares y por la que circulan la mayor parte de los servicios ferroviarios de la región. En la práctica, la alta velocidad acaba en Pola de Lena, poco después de la conclusión de los túneles. Las vías desde ahí a las ciudades están pendientes de renovarse y trenes aptos para ir a 300 km/h apenas pasan de 90.

El Ministerio descartó esta semana una migración de ancho ibérico al ancho europeo, pero mantiene sobre la mesa un programa de actuaciones por tramos destinado a modernizar la línea, renovar instalaciones y aumentar la velocidad comercial. La renovación entre Pola de Lena y Oviedo superaría los 100 millones y el tramo Oviedo-Gijón ronda los 70, aunque los responsables de Transportes han dado varias cifras diferentes en los últimos años.

Interzalia y el impulso a las mercancías

Otra de las grandes actuaciones pendientes es la futura terminal ferroviaria de la Zalia, conocida como Interzalia. La infraestructura, presupuestada en 85 millones de euros, está llamada a convertirse en la gran plataforma logística ferroviaria de Asturias y en una pieza clave para el desarrollo del transporte de mercancías y de las futuras autopistas ferroviarias. Pese a su importancia estratégica para conectar el puerto de El Musel con la red ferroviaria, el proyecto continúa sin calendario de ejecución definido.

La estación intermodal de Gijón, la mayor inversión pendiente

La mayor inversión pendiente se concentra en Gijón. La futura estación intermodal y el desarrollo del plan de vías suman más de 405 millones de euros y constituyen el principal proyecto ferroviario previsto en Asturias. La actuación, pendiente de licitación, permitirá transformar el acceso ferroviario a la ciudad, liberar antiguos terrenos para uso urbano y reorganizar toda la operativa ferroviaria.

El proyecto se divide en dos fases. La primera incluye la remodelación del entorno de Carlos Marx, con el derribo del viaducto y distintas actuaciones urbanísticas ligadas al soterramiento y al metrotrén. La segunda corresponde a la construcción de la nueva estación intermodal, que pondrá fin a más de dos décadas de cambios de diseño y retrasos administrativos.

Villabona, el gran cuello de botella

Otra de las actuaciones estratégicas pendientes se localiza en Villabona, uno de los principales nudos ferroviarios de Asturias. Por este punto confluyen los servicios de alta velocidad, los trenes convencionales, las Cercanías y buena parte del tráfico de mercancías, lo que convierte el enclave en uno de los más sensibles de toda la red.

Sobre la mesa permanecen dos actuaciones diferentes. Por un lado, Adif tiene prevista la renovación de los túneles de Villabona, presupuestada en unos 18 millones de euros. Paralelamente, sigue pendiente el desarrollo del nuevo nudo ferroviario, un proyecto mucho más ambicioso valorado en 298 millones (la más barata de las tres opciones planteadas por Transportes) que permitirá reorganizar toda la circulación ferroviaria en el entorno y aumentar la capacidad de la infraestructura.

Otras actuaciones pendientes

A esta cartera de grandes proyectos se suma la modernización de la red de ancho métrico, la antigua Feve, donde Adif prevé nuevas inversiones para renovar subestaciones eléctricas y eliminar varios pasos a nivel, además de otras actuaciones ligadas a la seguridad y a la mejora de la infraestructura. También permanece pendiente la llegada de los nuevos trenes encargados por Renfe para renovar la flota de Cercanías, que deberán estar en servicio en 2027, según la última previsión.

En conjunto, todas estas actuaciones elevan por encima de los 1.000 millones de euros la cartera de grandes inversiones ferroviarias pendientes en Asturias, un volumen de proyectos que contrasta con los 98 millones de euros ejecutados por Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe durante 2025, ejercicio en el que el Principado quedó por debajo de la media nacional en inversión ferroviaria por habitante.