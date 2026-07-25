Un nuevo tomo de "Asturias en la Edad Moderna", hoy en el kiosco

Tras la extraordinaria acogida de los lectores de la primera entrega de la nueva colección de libros de LA NUEVA ESPAÑA, "Asturias en la Edad Moderna", llega a los kioscos el segundo tomo, titulado "Maíz, chocolate y aguadores", este sábado y el domingo al precio de 7,95 euros con el periódico del día.

La Asturias de los siglos XVI, XVII y XVIII, apasionante, aunque algo eclipsada por la de periodos históricos más épicos, como la Edad Media, o más cercanos, como los del pasado siglo XX, protagoniza una nueva y ambiciosa iniciativa editorial abordada por sus autores, el periodista Eduardo García y el fotógrafo Miki López, con afán divulgativo y de forma muy amena.

El segundo tomo de la colección está dedicado al campo, con la irrupción de los cultivos llegados de América. El maíz y la patata revolucionaron el campo y la forma de vida de los asturianos, transformando el paisaje agrario y evitando las hambrunas que diezmaban a la población. Se detiene también en la emigración interior, hacia Madrid, donde los asturianos adquirieron buena fama en su desempeño como aguadores y serenos. También dedica un capítulo a la pesca, con un sector en crisis, el fin de los balleneros y la industria del escabeche, que empleaba a mujeres y que tuvo fama a nivel nacional. Al florecimiento de la villa de Gijón, el talento del Padre Feijoo y la moda del chocolate está dedicada la última parte del libro.

En total, a lo largo de estas semanas, los lectores de LA NUEVA ESPAÑA tendrán a su disposición los seis libros de la colección, distribuidos los fines de semana, que recorren una historia que se inicia con el desembarco en Tazones del emperador Carlos V, en 1517, y llega hasta la Guerra de la Independencia y la proclamación de la Constitución de 1812.

La nueva colección de LA NUEVA ESPAÑA encierra la crónica de una tierra pobre y arrinconada, la Siberia o la Laponia del Norte, como se referían a ella algunos intelectuales ilustrados de la época, pero que era también un vivero inagotable de talento, con personalidades de la talla de Campomanes, Feijoo, Jovellanos, Pedrayes, Pedro Menéndez de Avilés, Gaspar Casal o el marqués de Santa Cruz del Marcenado.

Una época convulsa también, con incendios como el de Oviedo en la Nochebuena de 1521 o el que arrasó Covadonga en 1777; guerras dinásticas y ajenas que mantuvieron en vilo a una región muy expuesta por mar; temporales que impedían asentar puertos estables, montañas que asfixiaban y el frío de la Pequeña Edad del Hielo. Una tierra en manos de muy pocos y carente de una burguesía industrial que invirtiera y apostara por su futuro.

"Asturias en la Edad Moderna" da voz a quienes no la tuvieron: campesinos y soldados, artesanos y sirvientes, hidalgos sin blanca, curas de aldea, marineros, ferreros e hilanderas, sin olvidar a los grandes nombres, en una visión panorámica de la época.

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Los libros, de 72 páginas cada uno, con tapa dura y en un formato manejable, están enriquecidos con abundante material y recursos gráficos.