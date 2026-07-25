Vacaciones con tu mascota en el oriente de Asturias: disfrutar, prevenir y saber dónde acudir

El oriente de Asturias es uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza, montaña y costa durante el verano. Cada vez son más las familias que disfrutan de sus vacaciones acompañadas de sus mascotas, una experiencia que puede resultar inolvidable si se toman algunas precauciones básicas antes y durante el viaje.

Desde Centro Veterinario Bulnes, en Arriondas, recuerdan que una buena planificación comienza antes de salir de casa. Es importante comprobar que el animal está correctamente identificado, con las vacunas y desparasitaciones al día, llevar la medicación habitual si la necesita y viajar con toda la documentación sanitaria.

Una vez en destino, conviene adaptar las rutas a la edad y condición física de la mascota. En las excursiones no deben faltar agua fresca, descansos frecuentes y evitar las horas de mayor calor para prevenir problemas como el golpe de calor, una urgencia veterinaria potencialmente grave.

El verano también incrementa el riesgo de garrapatas, por lo que resulta fundamental utilizar productos preventivos y revisar al animal tras cada paseo por zonas de vegetación. Además, durante estas fechas son frecuentes las espigas, heridas, lesiones en las almohadillas, picaduras de insectos, traumatismos o problemas digestivos derivados de cambios en la alimentación o la ingesta de alimentos inadecuados.

Los veterinarios aconsejan acudir sin demora a consulta si la mascota presenta dificultad respiratoria, debilidad intensa, vómitos repetidos, dolor importante, traumatismos o incapacidad para caminar, ya que una atención rápida puede marcar la diferencia en su recuperación.

En Centro Veterinario Bulnes atienden tanto a las familias de la comarca como a quienes visitan el oriente de Asturias con sus mascotas durante las vacaciones. El centro combina un trato cercano con equipamiento avanzado, como radiología digital directa, ecografía, cirugía, cirugía de mínima invasión y hospitalización, lo que permite diagnosticar y tratar numerosos problemas sin necesidad de desplazarse a una gran ciudad o a un hospital veterinario. Una atención de calidad, cercana y preparada para que las vacaciones solo dejen buenos recuerdos, también para las mascotas.