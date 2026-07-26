Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 26 de julio de 2026

Oviedo

Folclore en la calle por el Casco Antiguo, la Catedral y Gascona

De 11.30 a 14.30 horas, el grupo de baile tradicional «Xetu» actúa por el Casco Antiguo de la ciudad. Mientras que a la misma hora la asociación folclórica «La Hedra» se pasan por la Catedral y por Gascona.

Fiestas de Santa Gemma en el prao frente a Fundoma

En el prao frente al orfanato minero Fundoma, continúan las fiestas de Santa Gemma. La programación comienza a las 12.45 horas con la ofrenda floral a la patrona en el convento de las Hermanas Pasionistas, esto irá acompañado de gaita y tambor. A la 13.00 estos mismos instrumentos acompañarán sesión vermut junto a la venta de sardinas ya en el recinto de la fiesta. A las 16.00 está programado el XV campeonato de parchís. Tras esto a las 18.00 horas es el turno delos niños con los juegos infantiles. El día cierra a las 20.00 con la actuación musical a cargo de «Límite» y DJ.

Fiestas de San Melchor en la calle homónima

La calle de San Melchor celebra hoy su día grande. La jornada arranca con charanga a las 11.00, el pregón a las 12.00 y actos religiosos a las 12.30. De 12.00 a 14.00 se repartirá el bollo en paralelo hay degustaciones gratuitas de sidra, jamón y queso. La tradicional comida en la calle se desarrollará entre las 15.00 y las 17.00 horas. La programación vespertina incluirá cantares de chigre, sorteos, música en directo con «Bitter & KAS» a las 18.00 y concluirá a las 21.00 con teatro tradicional y actividades dirigidas al público infantil.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Día grande del festival aéreo de Gijón

El festival aéreo de Gijón tiene hoy su gran cita. Los vuelos comenzará a las 11.40 horas y se prolongarán hasta las 15.00 horas. La parrilla del XX Festival Aéreo Internacional estará formada por participantes militares del Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, el Ejército de Tierra, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Bomberos de Asturias y destacados pilotos civiles nacionales e internacionales. Y puede verse también, por último día, la exposición Grandes Vuelos de la Aviación Española 1926-1935» en la Colegiata San Juan Bautista, de 11.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita.

Fiestas de Granda

Los festejos de Santana en Granda siguen hoy con la alborada por el pueblo, con gaita y tambor, desde las 8.00 horas. A las 11.30 horas, misa de acción de gracias con ofrenda del Ramu y procesión; tras la misa, subasta del ramu entre los parroquianos. A las 12.00 abre el mercadín asturianu en la carbayera de Granda, y a las 19.00 horas habrá un taller de panderetes y baile regional con el grupo Trebeyu. A las 21.00 horas arranca al XXVII Nueche Celta, con «Herbamora», «Mediarea» y «Abéu».

Mercado portugués en el Arcu Atlánticu

El ambiente atlántico ya comienza a sentirse en Gijón con el tradicional Mercado portugués en la explanada de Campo Valdés, un espacio artesanal y gastronómico que se mantendrá abierto hasta el 2 de agosto.

Fiestas de Santiago en Ceares

En Los Pericones hoy sigue la fiesta de Ceares de Santiago Apóstol, que empieza con pasacalle tradicional a las 11.30 horas, sesión vermut a las 13.00 horas en la barraca de la fiesta, gran corderada en el prao a las 15.00 horas, actuación musical de Ángel Rodríguez a las 17.00 horas, exhibición de bailoterapia a las 20.00 horas, y verbena con Mina Longo y su mariachi, a las 22.00 horas.

Folixa pola paz en el Pueblu d’Asturies

En el Pueblu d’Asturies, de 12.00 a 19.00 horas, hoy hay fiesta para contraprogramar al festival aéreo. Con el siguiente programa:_12.00 horas, cuentacuentos «Bajo el mismo cielo»; 13.00 horas. Tradi-vermú con Pau Santirso y María Vázquez, un taller de baile tradicional asturiano al estilo Xeitu;_ 14.10 horas, lectura de manifiesto; 14.15 horas, comida con precios populares a cargo de Milenta Muyeres y AMSA, donde la Comunidad Saharaui Residente en Asturies (COSARA) deleitará con cuscús a precios populares (habrá opción vegetariana); de 15.30 a 17.30 horas, muestra de juegos tradicionales asturianos a cargo de Tertulia Cultural El Garrapiellu; a las 16:00 horas, actuación de Soi Panderetera, iniciativa de la Escuela de Música Tradicional La Quintana de Xixón;_17.00 horas, actuación de la banda «Triple Malta»; 18.00 horas, Dj set con Queen Monrise.

Visita guiada a «Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Durante todo el verano habrá visitas guiadas los sábados, a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Yincana en el Monte Deva

Hoy en el Monte Deva, en el Centro de Interpretación de la Naturaleza, la concejalía Medio Ambiente y Sostenibilidad organiza una yincana familiar en torno a los árboles. Es una actividad gratuita con tres pases: de 11.00 a 12.00; de 12.30 a 13.30 y de 16.00 a 17.00 horas. Una yincana para poner a prueba el sentido de la orientación y se aprende a identificar especies de árboles del Monte Deva.

Micro abierto en Los Pericones

Organizado por «El Micro es vuestro» y con la colaboración de la Sociedad Gesto, hoy en Los Pericones se organiza una cita de micro abierto antiaéreo (de 13.00 a 15.00 horas) seguida de comida «de traje» de confraternización. Será junto al Carbayu de Gesto y la escultura «Confluencia«, en la parte alta del Parque de Los Pericones.

Música en la calle

El programa de «Arte en la Calle» lleva hoy a la plaza 3 de Abril, a las 20.00 horas, la actuación de «Los Vólidos», con su propuesta de rock & roll, rockabilly, country and western swing. En el escenario de Begoña, a las 20.00 horas, tocarán «Hit the Rocks» y ofrecerán versiones de Rock and Roll.

La Banda Sinfónica de Gijón en la Plaza Mayor

El V Festival y Escuela de Música de Gijón FESMUG ofrece hoy un concierto Extraordinario, titulado «¡Aloha!» a las 22.00 horas. La Banda Sinfónica de Gijón propone un recorrido musical en torno al «Hola» y el «Adiós» a través de obras que exploran la ausencia, la transformación y el cierre de etapas.

Arqueobús a la Campa Torres y Veranes

Se trata de un itinerario arqueológico dramatizado en el que personajes teatralizados realizan un recorrido al pasado de Gijón/Xixón visitando el castro de la Campa Torres y la Villa Romana de Veranes, a cargo de la Compañía Voz Gesto y Birlibirloque. Será de 16.30 a 19.30 horas. El punto de encuentro: parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril.

Festival ye-yé

El festival Gijón Ye-Yé tiene hoy citas en Toma 3 (de 11.00 a 13 horas) con un musical brunch; de 13.00 horas a 1.00 en El Indio, en la playa de Estaño, habrá música de seguido en la «Allday&nigther4». Además, hasta el 15 de agosto se podrá visitar, en el centro de cultura Antiguo Instituto, la exposición «Boys about town», de Jay Schwartz. Se enmarca en la programación del festival Ye-Yé. Y en el hall de la 2ª planta del Antiguo Instituto, hoy se clausura la exposición de la ilustradora Golden Daze. Nacida en Guatemala y con muchos trabajos en Reino Unido, su obra está profundamente inspirada en el arte psicodélico de los años 60, reinterpretado desde una visión contemporánea.

Concierto en el Museo Evaristo Valle

El Ensemble 4.70 ofrece hoy en el Museo Evaristo Valle de Somió un concierto para violín y viola con los intérpretes Yuri Zhislin, y Natalia Lomeiko, violines; David Roldán, viola. Se interpretarán obras de Alessandro Rolla; Antonín Dvořák y Zoltán Kodály. Será a las 12.00 horas.

Avilés y comarca

Clausura del Intercéltico en Avilés

La pista de La Exposición de Avilés abre su aldea celta a las 13.00 horas y a las 14.00 horas se anuncia el espectáculo Bardos del Mundu Celta, con presencia de grupos de Galicia. A las 18.30 horas, la plaza de España será el punto de partida del gran desfile de países celtas. Posteriormente, la Exposición acogerá a las 19.00 horas «El suañu celta», la ceremonia de clausura del Intercéltico, con banderas, himnos y actuaciones internacionales. La programación pondrá su broche final a las 20.30 horas con la propuesta del grupo «Alon».

Danza Prima en Avilés

La plaza de La Merced acoge a medianoche la tradicional danza prima con motivo de la festividad de Santa Ana, última danza popular del verano tras las celebradas por San Pedro y el Carmen.

Patinaje en El Quirinal

El colegio El Quirinal acoge de 12.00 a 14.00 horas una nueva sesión de «Patio Patín», con talleres gratuitos de patinaje en línea dirigidos a niños, niñas y adolescentes menores de 17 años junto a sus familias.

Barcos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está abierta a mayores de cuatro años.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Naturalezas vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», exposición con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, mantiene abierta «¡Aquí hay petróleo!», muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos. La exposición forma parte de la Bienal Climática y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Santiago en Sama

Sama de Langreo celebra su último día de fiestas de Santiago. De 11.30 a 17.00 horas se entregará el «bollu» a los socios. Desde las 13.00 horas habrá música en la calle, y desde las 17.30, la concentración de peñas en la calle Dorado para acudir a la jira, en el parque Dorado. Habrá tobogán, música y cañón de espuma. Ya a medianoche, las fiestas acabarán con los fuegos artificiales.

Fiestas de la Campa Felguera, en Fechaladrona (Laviana)

La Campa Felguera, en Fechaladrona (Laviana), celebra este fin de semana sus fiestas de Santiago. A las 13.00 horas habrá misa y a continuación procesión, «puya’l ramu» y sesión vermú. Después, comida campestre con paella para los asistentes. Durante la tarde habrá juegos infantiles y desde las 18.00 horas, baile con «Jaque Mate».

Mercado tradicional en Murias, Aller

Murias, en Aller, celebra su Mercado Tradicional. Habrá durante toda la jornada música en directo, exhibición de oficios y juegos tradicionales. Habrá autobuses gratuitos desde Moreda.

Fiestas de La Malena en la Hueria Carrocera, San Martín

La Hueria Carrocera celebra sus fiestas de La Malena. Hoy se entregará el «bollu», a las 12.00 habrá música de gaita y tambor y a las 13.00 misa, tras la cual será la procesión y la «puya’l ramu». A las 18.00 horas, verbena con los dúos «Impacto» y «Sin Pausa».

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

La sala de compresores del Pozo Santa Bárbara, en Turón, acoge la exposición «La revuelta y la nieve» de Dionisio González. La muestra estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

Centro

Fiesta del Pastor y del Montañero en Fayacaba (Bimenes)

La localidad de Fayacaba, en el concejo de Bimenes, acoge hoy domingo la Fiesta del Pastor y Montañeru. La jornada comenzará a las 09.30 horas con la salida desde el Albergue de Fayacaba. Los participantes deberán realizar el desplazamiento en sus propios vehículos.

Fiesta de Santiago y Santa Ana en Grado 2026

La localidad de Grado continúa con las celebraciones de sus Fiestas de Santiago y Santa Ana. La programación para esta jornada se centra en un Campeonato de Tortillas, que tendrá lugar a las 20.00 horas en el parque de arriba del municipio.

XVI_Mercaú tradicional La Puente Arriba arranca en Grátila (Nava)

La localidad de Grátila, en el concejo de Nava, acoge hoy el arranque de la decimosexta edición de su Mercáu Tradicional «La Puente Arriba», cita festiva que se extenderá también durante la jornada de mañana, 26 de julio.

Fiestas del Cruce en Posada de Llanera

Posada de Llanera celebra hoy domingo una nueva jornada de sus Fiestas del Cruce. A las 12.00 horas tendrá lugar una misa en la Iglesia Parroquial, cantada por la Coral Polifónica de Llanera. Le seguirá una sesión vermú a las 13.00. Por la tarde, a las 17.00, el campo Pepe Quimarán acogerá el gran derbi humorístico «Solteros y separaos contra Casaos y amontonaos». La programación dominical concluirá a las 20.00 horas con el Tardeo Remember «Back to the 90’s», que estará amenizado por «RVS DJ».

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición «Fe», de Tania Blanco, en Grado

El Palacio Miranda Valdecarzana de Grado acoge, del 3 al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, la exposición «Fe», un proyecto de la artista Tania Blanco que amplía su anterior trabajo «Fierro». La muestra reunirá una nueva serie de obras que investigan los residuos de hierro presentes en las zonas industriales de la ría de Avilés y el Musel de Gijón, entendidos por la artista como un elemento plástico que tiñe de rojo el paisaje y evidencia la huella del antropoceno en el territorio.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204..

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Fiesta de Santa Ana en Naves (Llanes)

Las fiestas de Santa Ana en Naves celebran su día grande. El programa incluye pasacalles a las 10.00, misa solemne a las 12.30 y bailes regionales a las 14.00. A las 15.00 horas habrá una comida campestre en el campo del Polledu, seguida a las 19.00 de una espicha con la actuación de Biorama. Por la noche, habrá verbena en la Plaza de Santa Ana con la macrodiscoteca «Dani Vieitis» a las 22.00 y noche de gala en el Prau de la Capilla a las 23.30 con «Cuarta Calle», culminando a la 1.00 con un tributo a Raffaella Carrá. El recinto dispone de amplios aparcamientos. «La Rebelión» y «Costa Norte».

Fiestas de San Juan en Nueva (Llanes)

Nueva celebra el día grande de las fiestas de San Juan. La jornada arranca a las 11.30 horas con pasacalles, seguido a las 12.00 por la actuación del mariachi «Estampas de México» en la iglesia parroquial. A las 12.30 tendrá lugar la misa solemne y procesión, continuada por la tradicional danza de San Juan de Nueva y una sesión vermú con los mariachis. Por la noche, a las 22.00 horas, la verbena correrá a cargo de «Titanium Show», finalizando la jornada festiva con una gran chocolatada.

Fiestas de Santa Ana en Llanes

Llanes celebra , el día grande de Santa Ana. Tras el disparo de cohetes, a las 16.00 horas la agrupación musical «Torrelavega» recorrerá la villa hasta la Basílica, que acogerá una solemne función religiosa a las 17.00. Posteriormente, a las 18.00, tendrá lugar la emotiva procesión marinera, finalizando en la Capilla de Santa Ana con la tradicional danza Prima y un pasacalles. La jornada culminará con una gran verbena amenizada por la orquesta «Waykas» y la disco móvil «Cardeo».

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

66º Festival Vaqueiro en la braña de Aristébano

La braña de Aristébano, situada en el límite de los concejos de Valdés y Tineo, acoge hoy domingo la 66ª edición de la tradicional Vaqueirada. Este emblemático encuentro está declarado oficialmente como Fiesta de Interés Turístico. Por primera vez en la historia serán dos las parejas que contraigan matrimonio en este mítico enclave: Andrea Rodríguez, de Salas, y Javier Castro, de Gijón y, por otro lado, la pareja tinetense formada por Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. Los Vaqueiros de Honor serán Montse Fernández, alcaldesa de Tineo, quien oficiará la ceremonia junto al alcalde de Valdés, Óscar Pérez Suárez; Ángel Gavilán, economista de Luarca; y Vanesa Lorences, fundadora de Cosmética La Vaqueira. Recibirán el reconocimiento como Vaqueiros Mayores Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández, ambos vecinos de Las Gallinas, en Salas.

Feria de Santa Ana en La Garganta (Villanueva de Oscos)

El puerto de La Garganta, en Villanueva de Oscos, acoge la tradicional Feria de Santa Ana. Por motivos sanitarios derivados de la prevención de la dermatosis nodular contagiosa, la presente edición se desarrollará de manera excepcional sin la participación de ganado bovino. No obstante, el recinto ferial mantendrá su actividad permitiendo la asistencia y exposición de ganado equino, conforme a la autorización emitida por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Fiesta de Santa Isabel en Carcedo (Cangas del Narcea)

Carcedo celebra hoy domingo las fiestas de Santa Isabel. A las 13.45 horas tendrá lugar la santa misa y procesión, actos que darán paso a la tradicional comida campestre. Posteriormente, la sobremesa y el baile estarán amenizados por las actuaciones de Sandra y su acordeón y Rechumada. La jornada festiva continuará a las 19.00 horas, momento en el que se llevará a cabo la subasta del cabrito.

Fiestas de Santiago Apostol en Cortina (Valdés)

Cortina (Valdés) concluye las fiestas de Santiago Apóstol con una Ruta de Moto Clásica. La salida será a las 12.00 horas desde la localidad, recorriendo zonas como Cadavedo, Luarca y Tineo, con llegada prevista a las 14.30 horas. A continuación, se celebrará una chuletada opcional por 12 euros que incluye dos chuletas, criollo, pan y postre. La jornada contará además con servicio de cantina a precios populares y la rifa de una cena para dos personas.

Fiestas de Santiago en Boal

Boal dedica, la programación de sus fiestas de Santiago a los más pequeños con la celebración del Día del Niño. A partir de las 16.00 horas, el Parque de la localidad acogerá una gran fiesta infantil que correrá a cargo de la empresa Benymar Animación.

Fiesta de Santiago y Santa Ana en Folgueras, Jarrio (Coaña)

Folgueras y Jarrio continúan hoy domingo, 26 de julio, con las celebraciones en honor a Santa Ana. La programación festiva de esta jornada se desarrollará íntegramente en el Campo de la Fiesta. Los actos comenzarán con una animada sesión vermú que estará amenizada por el Grupo Fama. Posteriormente, el recinto acogerá una gran fiesta y verbena que contará con las actuaciones del Grupo Cayenna y la popular orquesta Assia.

Visitas al mazo de Mazonovo

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En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años