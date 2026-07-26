Asturias presentará al ministro Puente el éxito de la tarjeta Conecta para inspirar el billete único nacional

El Gobierno de Asturias (PSOE e IU) defenderá el próximo martes en la Conferencia Sectorial de Transportes el billete Conecta (permite viajar en transporte público por un máximo de 30 euros al mes en Asturias) como referencia para el futuro billete único que el Ministerio de Transportes y las comunidades autónomas ultiman para todo el país. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, expondrá ante el ministro Óscar Puente, del que está muy alejado por el peaje del Huerna, los resultados del sistema asturiano, que el Principado presenta como un caso de éxito para fomentar el uso del transporte público mediante una tarifa integrada.

Calvo trasladará al resto de comunidades la experiencia acumulada por Asturias con un modelo que, según el Ejecutivo autonómico, ha permitido alcanzar el mayor número de usuarios de transporte público de la historia de la región y comparte los principios de integración e interoperabilidad que persigue el futuro abono estatal.

El Principado sostiene que los datos avalan el funcionamiento de Conecta. Durante el primer semestre del año, el transporte público por carretera registró 30.826.502 viajes, un 6,6% más que en el mismo periodo de 2025, el mejor dato de la serie histórica. En la actualidad, más de 477.000 personas disponen de la tarjeta CONECTA y ocho de cada diez desplazamientos en autobús ya se realizan con este sistema. Antes de su implantación apenas existían 17.600 abonos mensuales.

"Asturias llega a esta conferencia sectorial con resultados", aseguró Calvo. "Conecta demuestra que cuando el transporte público es sencillo, asequible e integrado, las personas lo utilizan más. La experiencia del Principado puede contribuir al desarrollo del billete único estatal porque acredita que la integración mejora la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía", afirmó.

Rebaja temporal a 20 euros

El Gobierno asturiano aprovechará también para poner en valor la próxima rebaja del precio máximo del billete único. El sistema fija actualmente un tope de 30 euros mensuales, a partir del cual todos los viajes son gratuitos. Sin embargo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció la pasada semana que ese límite se reducirá de forma temporal a 20 euros al mes a partir del otoño, con el objetivo de incentivar aún más el uso del transporte público y aliviar el gasto de las familias.

Según las estimaciones del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), el sistema permite un ahorro de entre 540 y 1.080 euros anuales por familia gracias a la integración tarifaria. Además, evita cada día alrededor de 164.000 desplazamientos en vehículo privado, lo que, según el Ejecutivo, contribuye a reducir la congestión del tráfico, mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones contaminantes.

El Principado defiende asimismo que el modelo facilita el acceso al empleo, la educación, la sanidad y otros servicios públicos, mejora la movilidad de personas mayores y jóvenes y favorece la cohesión territorial al garantizar un acceso más sencillo y asequible al transporte público en toda Asturias.