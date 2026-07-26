El Gobierno central se niega a ceder viviendas y suelo sin utilizar al Principado para alquiler asequible: al menos hay 378 casas y 110 hectáreas de terrenos ociosos del "banco malo"

El Gobierno central ha rechazado ceder al Principado la gestión de viviendas y suelos de titularidad estatal o vinculados a la Sareb -el llamado "banco malo"- para incorporarlos al parque de alquiler asequible de Asturias. Un hecho que ha causado gran malestar en la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico (IU), que achaca además al Ministerio de Vivienda una "total falta de coordinación" después de varios años de peticiones y teme que buena parte de esos activos termine en el mercado privado o sin uso alguno.

La respuesta negativa a esta petición ya fue trasladada, según fuentes de la Consejería, por la Delegación del Gobierno. Igualmente, les trasladaron, tras meses de diálogo, que el Ejecutivo central pretende gestionar los activos de su propiedad a través de Casa47, la nueva sociedad estatal de vivienda pública. El Principado había planteado asumir la gestión sin que el Estado perdiese la propiedad, rehabilitar las viviendas disponibles y movilizar los terrenos aptos para construir. La Consejería se mostró "abierta a todo", pero en su seno cuestionan la capacidad de la sociedad estatal, "teniendo en cuenta que, hasta ahora, casi todos los proyectos de Casa47 se quedan en meros anuncios".

El consejero Zapico remitió, de hecho, en febrero una carta a la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la que solicitó una reunión técnica urgente y advirtió de que las listas de emergencia habitacional son elevadas y el parque público autonómico, limitado. Reclamó en la misiva, encarecidamente, "planificación, coordinación interadministrativa y recursos suficientes" para abordar la situación regional. Desde IU aclaran, además, que la petición de cesión de viviendas estatales se formuló ya "desde 2023" a través de la Delegación del Gobierno.

Viviendas de empleados estatales

Entre los bienes reclamados figuran antiguas casas para trabajadores públicos, como camineros o ferroviarios. La Administración central dispone de inmuebles de este tipo en Cangas de Onís, Luarca y Oviedo, según la información manejada por el Principado. Fuentes del Principado ironizan con que "ni ellos saben todo lo que tienen", pues hace un mes aparecieron otras veinte viviendas en Muros de Nalón que no estaban inicialmente identificadas. Algunas necesitarían una rehabilitación profunda, pero otras podrían ponerse "en poco tiempo" en alquiler asequible, defienden.

El destino de algunos inmuebles públicos de este tipo ya ha aumentado las suspicacias autonómicas. Desde IU citan el edificio de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en la calle Jovellanos de Oviedo, ahora encaminado a una subasta. "Nosotros pedimos que esas viviendas se cedan a la comunidad autónoma, que está haciendo políticas de vivienda, y que no acaben en una subasta donde pueden caer en manos de cualquiera, incluso de un fondo buitre", afirman en el partido que gestiona la Consejería.

Activos del "banco malo"

Las dudas se extienden a la Sareb. En este caso, el Ministerio remitió hace ya meses al Principado dos listados, uno de viviendas ya levantadas y otro de suelos, aunque la propia Consejería advierte de que no están completamente actualizados. De hecho, en los listados aparecen algunas referencias catastrales con errores. El inventario residencial del "banco malo" remitido al Principado reúne 378 viviendas, correspondientes a 294 referencias catastrales únicas, con una superficie media de 86 metros cuadrados. El grueso se concentra en Gijón, con 155 viviendas, 84 de ellas en un bloque de la calle Federica Montseny. Le siguen Aller, con 76; Oviedo, con 48; Siero, con 36; Langreo, con 24, y Mieres, con 13. Aller, Langreo y Mieres suman 113 pisos, cerca del 30% del listado.

El volumen de suelo sin urbanizar de la Sareb remitido es aún mayor. El listado recoge 548 activos, agrupados en 448 parcelas únicas, con 151 hectáreas (1.510.000 metros cuadrados) en 27 concejos. La distribución está casi equilibrada entre suelo urbano, 78 hectáreas, y rústico, 72,9. Oviedo concentra la mayor bolsa, 33,4 hectáreas, por delante de Gijón, con 18,5; Cudillero, con 13,8; Siero, con 13,2, y Ribadedeva, con 11,8. Las mayores parcelas son una finca agraria de 55.904 metros cuadrados en Oviedo y otra de 42.785 metros de suelo sin edificar en Siero.

Críticas desde IU

María José Miranda, secretaria de organización de IU, partido encargado de la Consejería, sostiene que la Sareb dispone de suelo "de manera casi ingente" en Asturias, incluidas las principales ciudades y zonas sometidas a presión turística. "Le hemos pedido muchas veces que nos ceda ese suelo. Es una cesión entre administraciones públicas y la comunidad autónoma tiene las competencias en vivienda. Si nos dan ese suelo, podemos empezar a construir", afirma. Para IU, el problema no puede abordarse únicamente con promociones en terrenos nuevos: "No toda la política de vivienda puede basarse en construir en más sitios. Hay otros mecanismos".

Fuentes de la Consejería recalcan que el Principado tiene infraestructura suficiente como para hacerse cargo de esos activos y revertirlos con agilidad en vivienda pública asequible. Reclaman que el Gobierno central concrete qué hará con cada activo y en qué plazos. Y temen que la gestión estatal retrase la movilización de viviendas y terrenos, cuando no acaben en subastas que los lleve a manos privadas "o incluso a convertirlos en pisos turísticos".

Desde el Principado insisten en que están dispuestos a rehabilitar, urbanizar y gestionar, pero denuncian que, tras reiterar su oferta, la respuesta recibida ha sido un portazo a la cesión e, incluso, a la coordinación, pues el Ministerio se niega a compartir sus planes, con lo que resulta "imposible" acompasar los proyectos de vivienda pública autonómicos con los suyos.