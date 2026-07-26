Marcos da Rocha, director general de Política Agraria, sobre la veda del salmón: "Es una decisión política, pero basada en datos"

Marcos da Rocha (Navelgas, 1979) es el director general de Política Agraria del Principado, que pertenece a la Consejería de Medio Rural. Da Rocha ha sido una de las personas claves en la decisión del Principado de vedar la pesca del salmón en Asturias en 2027, debido a la delicada situación de la especie, en declive. El director general defiende esta decisión en esta entrevista, aunque espera que en un futuro las capturas puedan volver a ser una realidad.

—¿Por qué han cambiado de criterio respecto al salmón y apuestan ahora por la veda?

—Tenemos que ponernos en antecedentes. Hay datos históricos de indicadores en torno al salmón y su actual situación. No solamente se tienen en cuenta las capturas, los técnicos de la Consejería analizan otros factores, como las repoblaciones, los censos otoñales o las pescas eléctricas, que se analizan año tras año. En ese sentido, es cierto que desde hace varios años hay una tónica general de que hay menos poblaciones y menos ejemplares. En los últimos años, se fueron estableciendo limitaciones a la pesca, que es nuestra competencia directa en torno a la gestión del salmón. Este año, más si cabe, con la normativa que aprobamos. Desde los propios técnicos de la Consejería se hacen otro tipo de actuaciones. Creemos que el declive del salmón no es única y exclusivamente por la pesca, pero hemos tenido que actuar.

—¿Cuáles son las otras causas de su declive?

—Debemos hacer controles poblacionales sobre diferentes depredadores que actúan sobre el salmón: la lubina, el cormorán o las nutrias son algunos de ellos. Haremos un seguimiento específico de este movimiento. Hemos ido intentando facilitar la pesca de la lubina en las desembocaduras de nuestros ríos, porque es un depredador natural del salmón. Ahora mismo, la pesca de la lubina está acotada a una parte de la desembocadura y la idea es que se pueda pescar en más tramos, aguas arriba. Otro factor es el climático, que afecta a todas las especies. Todas tienen comportamientos diferentes.

—¿Qué más tienen pensado?

—Tenemos claro que tenemos que actuar en aquello en lo que tenemos competencia y no solamente en la limitación a la pesca. Este año iba a haber menos capturas porque la normativa era la más restrictiva que se utilizó hasta ahora, pero no se puede criminalizar a la pesca. Las asociaciones tienen un papel fundamental: cuidan nuestros ríos, los mantienen, hacen repoblaciones y desarrollan una actividad importante. Las sociedades de pescadores hacen esa labor de concienciación y son un nexo de unión entre el río y la sociedad. Lo más llamativo de la propuesta que hemos elevado es la veda temporal del salmón, pero vamos a ir actuando. Una de las medidas será favorecer a las sociedades de pescadores, ya que tendrán menos ingresos por la veda y se verán afectadas. Estableceremos en el presupuesto para el próximo año un incremento de la cuantía para la convocatoria de subvenciones.

—¿Cómo funcionan las repoblaciones?

—Son otro factor muy importante que vamos a potenciar. Actualmente, las repoblaciones las ejecuta Principado y también las sociedades de pescadores, coordinadas por la Consejería de Medio Rural. Se está viendo un efecto positivo, aunque hay muchas opiniones en ese sentido. Tenemos que regular y tenemos la responsabilidad de gestionar un recurso, el salmón, que es escaso. Es nuestra obligación.

—¿Se volverá a pescar salmón en Asturias?

—Espero que sí. No vamos a llegar a cifras de capturas de hace quince o veinte años y eso creo que lo tenemos todo claro. Recuperar el salmón es algo a largo plazo. Revisaremos año a año, temporada por temporada, y viendo los acontecimientos plantearemos las propuestas, como siempre se hace ante un consejo que es consultivo y buscando la unanimidad, aunque es algo complicado. Tenemos el compromiso de gestionar y el declive del salmón no es algo que afecte solo a Asturias. Está vedado en todas las comunidades salmoneras excepto en Cantabria, que ya tiene la propuesta encima de la mesa para la prohibición. Sabemos que la veda es una decisión difícil y esperamos que tenga rendimiento.

—La decisión de la veda parece no haber contentado a nadie. Los pescadores se quejan por no poder pescar y asociaciones conservacionistas y biólogos dicen que llega tarde.

—Sí. Tengo esa sensación, la de que nunca contentas a todo el mundo, desde que llegué al cargo. Solo puedo decir que estamos adoptando unas medidas que creemos que son las mejores, siempre basada en los datos que tenemos de los técnicos de la Consejería. El servicio tiene datos históricos. Teniendo en la mano esos datos y el conocimiento científico adoptamos esas decisiones. Vedar el salmón es una decisión política, pero basada en datos. No adoptamos medidas para contentar a unos u otros.

—¿Cómo se va a articular la veda?

—El Consejo Asesor de Pesca suele celebrarse en septiembre y antes de eso solemos reunirnos con las asociaciones de pescadores. Haremos lo mismo, mantendremos esas reuniones y plantearemos esta propuesta para debatirla y luego trasladarla a la normativa que tendremos que realizar. Hay que descender la propuesta al detalle.

—¿El campanu se podrá pescar en todas las cuencas?

—Sí. Se pescará en todas las cuencas, porque está el campanu de Cornellana, que es el Campanu de Asturias, y luego el del Sella, que es solo del Sella. Se va a permitir pescar un ejemplar en cada cuenca hasta que salga el campanu en estas dos celebraciones. Es una fiesta cultural, tradicional, que genera actividad en los entornos rurales. Incentivaremos las repoblaciones, que son importantes.

—Asturias se opone a la idea del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que quiere que el salmón sea incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que aumentaría su protección.

—Creemos que las comunidades tienen asignadas unas competencias y tenemos que seguir manteniendo esa gestión. Que el salmón estuviese en el Lespre supondría poner en riesgo todo esto y perder, por ejemplo, las dos fiestas del campanu. La inserción en el Lespre no mejoraría la especie, eso es lo que creemos. Vamos a trasladar que, adoptando estas medidas, podemos gestionar la especie sin el Lespre. También creemos que se debe limitar la pesca del salmón en el mar, además que en el río.

—La gestión del lobo es otro frente, ¿en qué momento se encuentra?

—Se aprobó la modificación del plan de gestión del lobo porque teníamos que adaptar los artículos tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (tumbó el programa anual de la temporada 2025-2026). La modificación está aprobada y salió a información pública. Una vez que acabe ese trámite, se trabajará en aprobar el plan definitivo de actuaciones de cara a la siguiente temporada, 2026-2027. Ya estamos trabajando en él y en aprobar el plan de actuaciones de control para empezar a aplicarlo cuanto antes.

—¿Cuándo estará listo?

—Se prevé que entre en vigor en septiembre, para poder hacer los controles poblacionales. Se va actuando para impedir que nuestra ganadería se vea afectada por los daños del lobo y para que entre en funcionamiento.

—¿Habrá batidas de lobos en Asturias el año que viene?

—Habrá controles, pero hay que ver el control administrativo que tiene. Habrá reclamaciones, pero defenderemos nuestros planes como hicimos siempre, para que se nos permita hacer esos controles y alcanzar la cifra de este año, que se ejecutó en un 85 por ciento.

—¿La angula será la siguiente especie que puede estar vedada en Asturias?

—El Ministerio había elevado la propuesta para vedar la angula, en relación con el comité científico, y las diferentes comunidades trasladamos que no estábamos a favor de esa decisión. Ahora ese procedimiento está parado, pero se intentará retomar y las diferentes comunidades justificaron lo mismo. No entendemos bien la postura del Ministerio.

—¿Cómo es la relación con el Ministerio? Les han acusado de desoír el criterio científico.

—Hay cordialidad, pero tanto el Ministerio como las comunidades hacen sus informes técnicos y cada uno considera que su información está validada por datos. En Asturias hay un gran trabajo detrás que valida los datos que tenemos y ellos (el Ministerio) ponen en duda esos datos. Las comunidades estamos coordinadas para trasladar nuestra postura. Los datos son los que son, son fiables y están establecidos y coordinados por los grupos de trabajo en los que están los técnicos de cada una de las comunidades. No estamos de acuerdo con el Ministerio ni ponemos en duda nuestros datos.

—¿Hay interlocución con Hugo Morán (asturiano, secretario de Estado de Medio Ambiente)?

—Hay cordialidad, aunque no hablamos habitualmente. Hay lealtad institucional, pero a la hora de defender los intereses de Asturias nos hacemos valer porque están contrastados por estos estudios técnicos. Si hay que llevar la contraria al Ministerio se lleva, no hay problema por eso.

—¿Cómo está actualmente la situación del oso cantábrico en la región?

—Después de décadas de esfuerzo con el plan de conservación, la especie ha experimentado una recuperación muy importante, con aumento del número de ejemplares y también desde el punto de vista de su área de distribución. Ahora bien, este éxito de conservación, trae consigo nuevos retos, ya que una mayor presencia de osos en nuestra región, implica una convivencia más estrecha con las personas, especialmente en zonas rurales y también un incremento del número de daños causados. Por ese motivo, tenemos que reforzar las medidas de prevención de daños, agilizar las indemnizaciones y seguir trabajando en colaboración con otras organizaciones, en favorecer esa coexistencia compatible entre la actividad humana y la conservación de la especie.