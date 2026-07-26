Los Oscos recuerda a Trevín, un hombre "salomónico", en un acto de amigos y familia "con las historias de él que nos marcaron"

El rey Salomón le pidió a Dios un corazón sabio, entendido y dócil para gobernar con justicia. Y Antonio Trevín hizo lo propio cuando llegó a la Alcaldía de Llanes y, posteriormente, a la Presidencia del Principado. El paralelismo es del párroco de Los Oscos, Benjamín Álvarez Freije, que este domingo fue el encargado de conducir la misa de cabo de año del expresidente, asistido por Rocío Lombán Mastache.

Una homilía "íntima" en recuerdo del político pero, sobre todo, en recuerdo del "hermano, amigo y persona". "Fue una celebración con las personas más cercanas, en la que recordamos anécdotas sobre su niñez y juventud, antes de que diese el salto a la vida pública", explica su hermano, Miguel Trevín.

La Iglesia de Santa Eulalia de Oscos reunió a medio centenar de personas que se reunieron para recordar historias de la vida más personal de Trevín en esa comarca, la de Los Oscos, donde el socialista tiene sus raíces.

"Llanes y Oviedo formaban parte de su vida política, pero la personal está muy ligada a Los Oscos, que fue donde pasamos la niñez", explica su hermano que sonríe al darse cuenta de que Trevín dejó las suficientes anécdotas "para que se le recuerde durante años". "En estos actos, más familiares, siempre se habla de lo bueno, de las historias con él que nos marcaron", cuenta Trevín.

El próximo sábado, 1 de agosto, Parres acogerá el acto institucional con políticos y autoridades para rendir homenaje a la figura del expresidente. "El acto en Los Oscos fue entre ‘los de siempre’, alejados de los focos y, quizás más puro, con la memoria de ‘Trevas’, que era, mayormente, mi hermano", concluye Trevín.