El ovetense Juan José Álvarez gana el segundo premio de 1.000 euros de LA NUEVA ESPAÑA

"En más de 50 años leyendo el periódico a diario, es la primera vez que ganó algún premio; estoy muy contento". Así de feliz, a la vez que sorprendido, se mostraba el ovetense Juan José Álvarez Álvarez, ganador del segundo premio de LA NUEVA ESPAÑA de este verano, que consiste en 1.000 euros netos. "Me ha hecho mucha ilusión", señaló el afortunado al recibir, ayer, el dinero de manos del gerente de este periódico, Marcos Alonso. "De momento sólo lo sabe mi mujer; ahora se irán enterando todos", asegura el orgulloso padre y abuelo, que también dedicará parte del premio a compartirlo con sus nietos.

Juan José Álvarez compra el periódico en la el quiosco de la calle Antonio Maura. "Ahora seguiré tentando a la suerte, a ver si me llevo uno de los dos coches", apuntó.

El ganador del segundo premio de 1.000 euros se define como "lector diario de LA NUEVA ESPAÑA de la edición de papel". También compra con frecuencia productos que ofrece el periódico. En el caso de este sorteo, fue él que recopiló la cartilla y los cupones.

"Siempre digo en el quiosco que no vayan a olvidarse de entregar las cartillas; ya he podido comprobar que no", aseguró con buen humor.

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El gran sorteo estival de este periódico ofrece un total de 10.000 euros, repartidos en diez premios semanales, además de dos coches Nissan Juke. Por el primero de ellos se empieza a jugar la semana que comienza. Aspirar a este galardón es muy sencillo. Hoy se publica con LA NUEVA ESPAÑA una página cartilla (la tercera de este sorteo estival ). Y a lo largo de las dos semanas siguientes (de lunes 27 a viernes 31 y de lunes 3 a viernes 7, se publica cada día un cupón que se debe pegar en la página-cartilla. En la parte inferior de esa página-cartilla aparece un resguardo. Y el participante ha de cubrir el resguardo con sus datos personales. A continuación, ha de entregar el resguardo en su quiosco habitual, entre el domingo y el martes de la semana del 3 al 7. O bien hacerlo llegar a LA NUEVA ESPAÑA por correo o depositándolo en la urna instalada en la sede del periódico en Oviedo.