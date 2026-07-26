Preocupación en Cudillero por un incendio que asola un pinar en Oviñana: la columna de humo se ve desde varios kilómetros

Preocupación en Cudillero. Un incendio originado en la tarde de este domingo en un monte particular de la zona de Vivigo, en Oviñana, ha obligado a desplegar medios tanto aéreos como terrestres para intentar frenar el avance de las llamas.

El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso a las 19:48 horas. Hasta el lugar se desplazaron el jefe de zona de Bomberos, así como efectivos de los parques de La Morgal, Pravia, Valdés y Avilés. En el operativo participan un camión nodriza, dos autobombas forestales y un vehículo todoterreno.

La densa columna de humo es visible desde gran parte del concejo y municipios limítrofes. Y, aunque el fuego se encuentra alejado de núcleos urbanos, la principal preocupación en estos momentos es su proximidad a una zona de arbolado, compuesta principalmente por pinos y eucaliptos. Si bien fuentes cercanas al operativo creen que la magnitud "parece leve" y el fuego "está controlado" aunque su evolución está condicionada a la meteorología de las próximas horas.

La densa columna de humo es visible desde gran parte del concejo y municipios limítrofes.

Riesgo "alto" de incendios en todo el Principado

Los 78 concejos del Principado de Asturias presentarán este lunes riesgo "alto" de sufrir incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías "bajo", "moderado", "alto", "muy alto" y "extremo".

El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.