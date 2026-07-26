Transportistas asturianos, obligados a parar sus camiones por la fiscalidad

"Muchos transportistas asturianos están trabajando una semana sí y una semana no y no es por gusto, es por motivos fiscales". Lo aseguró Manuel Rodríguez, presiente de Casintra, cooperativa asturiana de transporte por carretera con más de 300 asociados.

Esas paradas de camiones se deben al interés de los transportistas en permanecer en el régimen de estimación objetiva de la declaración del IRPF, el conocido como régimen de módulos, que simplifica la gestión fiscal. El problema es que los camioneros autónomos, para continuar en ese régimen de tributación, no pueden superar un umbral máximo de facturación de 125.000 euros anuales y con el incremento de los precios y de los costes del transporte –vinculados al encarecimiento de los combustibles y de los vehículos– alcanzar ese límite cada vez es más habitual en el sector, lo que aboca al autónomo a parar cuando se aproxima al umbral máximo o a dosificar la actividad.

"Los límites actualmente vigentes de 125.000 euros nacieron con carácter transitorio y, desde 2016, el Gobierno los ha ido prorrogando año tras año mientras continúa pendiente una reforma definitiva del sistema", apuntó Manuel Rodríguez, presidente de Casintra, que añadió que "si se aplicara el IPC de los últimos años, esos límites ya deberían estar en 160.000 euros".

El dirigente de la principal cooperativa de transporte de mercancías por carretera de Asturias destacó que salirse del régimen de módulos y pasar al régimen de estimación directa "es inasumible para la mayoría de los transportistas autónomos porque dispara la factura fiscal" y añadió que esa situación de paradas periódicas para no alcanzar los umbrales de facturación afecta a la capacidad de respuesta de cooperativas de transporte como Casintra. "Organizar un servicio de transporte internacional como el que nosotros prestamos requiere planificación, capacidad de respuesta y disponibilidad de vehículos y tener camiones parados por razones ajenas a la demanda nos resta competitividad como empresa", señaló Manuel Rodríguez, que resaltó que los efectos terminan extendiéndose a toda la cadena logística.

El modelo de cooperativas de transporte está presente, sobre todo, en el norte de España, mientras que en el resto del país las grandes empresas de logística dominan el mercado y no están afectadas directamente por ese problemas de fiscalidad. Además, dentro del norte de España, los territorios forales del País Vasco y Navarra tienen su propio sistema fiscal. "Los transportistas autónomos vascos no tienen ese problema de límite de facturación porque las haciendas forales han resuelto su situación", destacó el presidente de Casintra, que añadió que las cooperativas de transporte vascas, gracias a la autonomía fiscal, ganan mercado a las asturianas en el transporte vinculado a la industria en el norte de España.

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Las cooperativas de transporte de Asturias ya han comunicado su situación al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, para que medie con el Gobierno central. "No cuestionamos la necesidad de que el sistema tributario evolucione y se adapte a una economía cada vez más digitalizada y transparente, pero lo que resulta difícil de entender es que esa transición continúe aplazándose mientras el sector sigue conviviendo con unas normas provisionales que, en la práctica, acaban condicionando decisiones tan básicas como aceptar nuevos servicios o mantener la actividad durante todo el año", afirmó Rodríguez.