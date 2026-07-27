Dos accidentes en las carreteras asturianas dejan un herido leve y dos menores trasladados por precaución

La tarde de este lunes se saldó con dos accidentes de tráfico en las carreteras asturianas que dejaron un herido leve y el traslado preventivo de dos menores, según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El primero de los siniestros se produjo en la autovía A-8, a la altura del punto kilométrico 342, en sentido Galicia, en el concejo de Colunga. Un turismo en el que viajaban cuatro personas —dos adultos y dos menores— volcó por causas que se investigan.

Cuando los bomberos del parque de Villaviciosa llegaron al lugar, los cuatro ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo. Los efectivos realizaron labores de aseguramiento del turismo y de normalización de la vía.

Según el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), los dos menores fueron trasladados de forma preventiva en sendas ambulancias de soporte vital básico al Hospital del Oriente de Asturias, en Arriondas. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 16.47 horas, los bomberos llegaron a las 17.05 y dieron por finalizada la intervención a las 17.40.

Pocos minutos después, a las 16.57 horas, se registró un segundo accidente en la carretera N-630, a la altura del punto kilométrico 76, en sentido Oviedo, en el concejo de Lena. Un conductor de 72 años resultó herido leve tras salirse de la vía con su turismo.

En este caso fue necesaria la intervención de los bomberos del parque de Mieres para rescatar al conductor, que había quedado atrapado en el interior del vehículo. Los efectivos retiraron la puerta delantera para facilitar su extracción.

El herido fue evacuado por el SAMU en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Álvarez Buylla de Mieres. Los bomberos recibieron el aviso a las 16.57 horas, llegaron al lugar a las 17.22 y regresaron a su base a las 18.11 horas.

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De ambos incidentes fueron informados la Guardia Civil y el Centro de Coordinación Operativa del Principado (COTA). En el accidente de Lena también se dio aviso al servicio de Infraestructuras.