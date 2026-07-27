Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 27 de julio de 2026

Oviedo

Estrenos de ópera

El club LA NUEVA ESPAÑA (calle Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge a las 19.30 el estreno de la ópera «El sobre equivocado», de Yónatan Santianes, junto a «La serva padrona», de G. B. Pergolesi con motivo de la II edición de Ópera-Estudio. Intervienen Yónatan Santianes, compositor y director de escena; Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia; y María Piquero, directora de teatro y escena. Durante el acto actuarán Noive Solar, soprano, y Ángel Simón, barítono. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Lunes de ruta en la puerta del teatro Campoamor

A las 18.30 en la puerta principal del teatro Campoamor otra edición de lunes de ruta. La lectura de esta semana es «El club de la niebla», lo dirige Leticia Sánchez Ruiz.

Fiestas de Santa Gemma en el prao frente a Fundoma

En el prao frente al orfanato minero Fundoma, continúan las fiestas de Santa Gemma. La programación de su último día de fiestas comienza a las 18.00 con el reparto del bollo y el vino, esto será amenizado por la actuación Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo». Ya para la noche está establecido que empieze la actuación músical a cargo de «Paréntesis» y «Dani Parrondo». Las fiestas darán su cierre a las 00.15 horas con los fuegos artificiales.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Mercado y música portuguesa en el Arcu Atlánticu (Gijón)

El certamen da comienzo oficialmente hoy con una jornada que culminará a las 22.00 horas, en la plaza Mayor, con el concierto «A Residência», protagonizado por el grupo portugués «First Breath After Coma» junto al cantante portugués Salvador Sobral. Antes de eso, el concierto de «Godspic Soul» (19.00 horas) en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y la exhibición de danza «Un baile ceibe», de la compañía Fran Sieira, a las 20.30 horas en la plaza del Marqués. Sin olvidar que el ambiente atlántico ya se respira en el campo Valdés con el tradicional Mercado Portugués, un espacio artesanal y gastronómico que se mantendrá abierto hasta el 2 de agosto.

Música en la iglesia de San Pedro

Hoy lunes, a las 11.30 horas, la Escuela de Música Enrique Truan celebra el concierto de clausura del XVIII Curso de Verano, con conciertos de los alumnos de violín y viola en la Iglesia de San Pedro. Se interpretarán obras de O. Rieding, K. Stamitz; F. Mendelssohn;_. C. Saint-Saëns; E. Grieg; W. Walton; A. Vivaldi y D. Schostakovich.

Fiestas de Granda

Los festejos de Santana en Granda acaban hoy con el Lunes de Santanina. A las 12.00 horas hay misa por los difuntos de la parroquia y a las 19.30 horas comenzará el reparto del bollu y botella de vino a los socios de la asociación de vecinos. a las 20.00 horas habrá competición de tiro de cuerda de solteros contra casados. Seguirá cena de confraternización y cancios de chigre y un «nocheo» para cerrar la fiesta.

Música en la calle

El programa de «Arte en la Calle» lleva hoy a la plaza 3 de Abril, al grupo «Pájaros en la cabeza», que ofrecerá pop español años 80 y rock internacional , a las 20.00 horas. En el paseo de Begoña, a la misma hora, la cita es con «Undercover», una cover band de pop rock.

Retratos en el centro municipal de El Coto

El artista autodidacta Yayo Díaz Rodríguez (Gijón, 1964) muestra su exposición de «Retratos» en el Centro Municipal de El Coto, hasta el 30 de julio. Ganador de varios concursos de carteles (entre ellos el cartel del Antroxu de Gijón 2005), y también pintor de acuarela, seleccionado en varios certámenes de pintura, presenta en esta exposición una colección de 12 obras, en su mayoría retratos.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Bienal climática

«Mocedá tres la cámara» es una muestra cinematográfica que busca explorar las relaciones entre territorio y cine a través de la obra de jóvenes cineastas del territorio asturiano. Será en la Casa de Cultura, de 18.00 a 20.00 horas, con la participación de Luis Morla, Simone Avilarranz, Xabi Leiva, Juan Gabino Álvarez, Diego Flórez, Rodrigo Agüeria, Pablo Casanueva.

Taichí en los parques

Talleres de taichí gratuitos dirigidos a personas mayores de 50 años en los parques de la ciudad. En cada ubicación llevará a cabo su actividad un grupo de hasta 20 personas, que durante una hora realizarán ejercicios prácticos para aumentar la fuerza y la integridad articular, fortalecer la musculatura y favorecer el equilibrio. Es necesario inscribirse. Los horarios son, en el área recreativa de Valliniello, de 9.30 a 10.30; en el parque biosaludable de Llaranes, de 11.00 a 12.00; en el de Versalles, de 12.30 a 13.30; en el parque de La Luz, de 17.30 a 18.30, y en el parque de La Carriona, de 19.00 a 20.00 horas.

Barcos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está abierta a mayores de cuatro años.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La sala de cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Naturalezas vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», exposición con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, mantiene abierta «¡Aquí hay petróleo!», muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos. La exposición forma parte de la Bienal Climática y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Cuencas

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Fiesta de Santa Ana en Grado

Grado celebra el último día de la festividad de Santa Ana. La jornada contará con música desde primerísima hora de la mañana con Nacho Otero a las 6.00 horas. A las 10.00 horas arrancará el gran desfile de carrozas, momento en el que lo vecinos bañan a los comparsistas en lo que se conoce como la fiesta del agua. Las actuaciones musicales se sucederán durante todo el día con «K-Libre» a las 13.00, grupo «d’Cano» entre las 16.00 y las 20.00 y Nacho Otero junto a diversas charangas a las 18.00 horas. La noche estará amenizada por la orquesta «Dominó» entre las 22.00 y las 00.30, un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche y el cierre festivo de Nacho Otero hasta las 5.00 horas

Fiestas del Cruce en Posada de Llanera

Posada de Llanera despide, sus fiestas del Cruce. Las actividades para esta última jornada se centrarán en el prao de la fiesta, donde de 18.00 a 21.00 horas tendrá lugar el tradicional reparto del bollo preñao y la botella de vino, dirigido a socios y colaboradores. El broche final a las celebraciones llegará a las 22.00 horas con el inicio de la tercera gran verbena, que estará amenizada por las actuaciones dela orquesta «Tekila» y «RVS» DJ.

Fiesta de Santiago en Arlós (Llanera)

Arlós despide la celebración de su 50º aniversario festivo. La programación comenzará a las 20.30 horas con el tradicional reparto de bollo, dirigido exclusivamente a socios y anunciantes. A las 22.30 horas arrancará la última gran verbena, que estará amenizada por la orquesta «Waykas». La medianoche se iluminará con un gran espectáculo de fuegos artificiales para conmemorar este medio siglo de historia. Finalmente, a las 03.00 horas, una gran chocolatada pondrá el broche de oro definitivo a las fiestas.

Ciclo de música y bailes en la Cebera «Lugones»

El ciclo «Noches de la Cebera» arranca en la finca de La Cebera (Lugones, Siero). A las 22.00 horas, Puppy’s Cuentacuentos pondrá en escena el espectáculo «Violetta y Faviolo», una sorprendente comedia de calle que combina humor, historia y música antigua bajo las estrellas. La entrada es libre, pero las localidades de asiento están limitadas a un aforo máximo de 175 sillas.

Exposición «Fe», de Tania Blanco, en Grado

El Palacio Miranda Valdecarzana de Grado acoge, del 3 al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, la exposición «Fe», un proyecto de la artista Tania Blanco que amplía su anterior trabajo «Fierro». La muestra reunirá una nueva serie de obras que investigan los residuos de hierro presentes en las zonas industriales de la ría de Avilés y el Musel de Gijón, entendidos por la artista como un elemento plástico que tiñe de rojo el paisaje y evidencia la huella del Antropoceno en el territorio.

Exposición en casa municipal de cultura de Posada de Llanera

La casa municipal de cultura de Posada de Llanera (avenida Prudencio González, 10) acogerá, del 20 al 30 de julio, en horario de 10.00 a 14.00 horas, la exposición fotográfica «10 años, un recorrido en fotos», organizada por la asociación Llanera Sin Barreras con motivo de su décimo aniversario. La muestra reunirá cerca de 400 fotografías que resumirán la trayectoria de la entidad desde su creación en 2016.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El centro polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Oriente

Fiestas de San Juan en Nueva (Llanes)

La localidad de Nueva despide hoy sus fiestas de San Juan con la tradicional celebración de la Jira. A partir de las 20.00 horas, los asistentes se desplazarán a la playa de Cuevas del Mar para disfrutar de una animada merienda campestre. Este encuentro festivo de clausura junto al mar estará amenizado por la música tradicional de gaiteros.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La casa de cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle». Horario: de lunes a viernes, solo mañanas, de 9.00 a 15.00 horas.

Pilar Alperi expone «Miradas» en Ribadesella

La casa de cultura de Ribadesella acoge del 15 al 31 de julio la exposición de pintura «Miradas», de la artista autodidacta Pilar Alperi. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La exposición reúne una selección de obras de la pintora dentro de la programación cultural del verano riosellano.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Occidente

Fiesta de Santiago y Santa Ana en Folgueras, Jarrio (Coaña)

Folgueras y Jarrio, en Coaña, despiden sus fiestas patronales con la tradicional celebración del día de Santanina. Los actos se concentrarán en el campo de la fiesta, recinto que acogerá una gran fiesta verbena como broche de oro a las celebraciones de estos días. La animación musical y el baile correrán a cargo de las esperadas actuaciones del grupo «Ideas» y la banda «Gaudí».

La residencia de mayores de Boal celebra el Día de los Abuelos

La residencia de mayores de Boal celebra el Día de los Abuelos con una entrañable jornada festiva. Las actividades arrancarán a las 12.30 horas con una sesión vermú que incluirá degustación de vino español. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, el recinto acogerá una animada sesión de baile amenizada por el Dúo Colimbo. A la finalización del apartado musical, se ofrecerá un pinchoteo para todos los asistentes.

Visitas al mazo de Mazonovo

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En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.