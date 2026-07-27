Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias

Choque entre el Gobierno central (PSOE y Sumar) y el Ejecutivo asturiano (PSOE e IU) a cuenta de las viviendas públicas propiedad del Estado que el Ministerio de Vivienda se niega a ceder al Principado para que las gestione, como publicó LA NUEVA ESPAÑA.

El Ministerio de Vivienda, dirigido por la socialista Isabel Rodríguez, trasladó este domingo que todas las viviendas adscritas a Casa 47, la sociedad estatal de vivienda pública, "ya han sido puestas a disposición de la ciudadanía", mientras que las pendientes "se irán ofertando según pasen a ser titularidad de Casa 47 y estén en condiciones de habitabilidad". Desde el departamento señalaron, además, que la respuesta del Principado a la firma de un convenio que pusiese negro sobre blanco la cesión del usufructo de esos inmuebles "no fue positiva".

Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por Ovidio Zapico (IU), que tiene las competencias en materia de Vivienda, sostienen que lo planteado por el Ministerio no suponía una cesión real, sino que convertía al Principado en un "mero casero" de esos pisos.

Según explican, sería el Estado quien fijaría los precios y los criterios de acceso al alquiler asequible y, además, Asturias tendría que abonar un canon si las viviendas permanecían vacías. A ello se sumaba, siempre según estas fuentes, que el Ministerio imponía su propio sistema de adjudicación, mediante sorteo ante notario, e incluso una comisión mixta entre el Estado y las comunidades autónomas en la que el Gobierno central tendría voto de calidad.

En la práctica, concluyen, la capacidad de gestión del Principado sobre las viviendas vacías sería prácticamente nula. El Principado rechazó esa propuesta al considerarla "una aberración" y defendió que las viviendas vacías debían incorporarse al parque público autonómico para que su gestión recayese directamente en la comunidad.

Las conversaciones entre ambas administraciones tuvieron lugar en mayo, meses después de que Adrián Barbón, presidente del Principado; Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, firmasen en Oviedo un protocolo para "poner a disposición de la ciudadanía" cientos de pisos destinados al alquiler asequible. Aquella firma se produjo en marzo.

Según la nota oficial difundida entonces por el Principado, el Ministerio se comprometía a "buscar fórmulas para poner a disposición de Asturias terrenos de Casa 47 que puedan reforzar las políticas autonómicas de vivienda". Ese protocolo debía concretarse posteriormente en un convenio, pero el Gobierno central rechaza la fórmula planteada por Asturias y el Principado, por su parte, no acepta limitarse a ejercer como mero administrador de las viviendas estatales.

"Es una tomadura de pelo", clama la oposición

La pugna entre el Gobierno central y el asturiano a costa de las viviendas vacías provocó ayer reacciones en cadena de los grupos políticos de la Junta General. "Que el Gobierno central no ceda los pisos es un escándalo y una tomadura de pelo. Asturias no pinta nada y Barbón, menos. La Ministra vino en marzo a reírse de los asturianos", aseguró José Agustín Cuervas Mons, diputado del PP.

"Ni supresión del peaje del Huerna, ni ancho de vías internacional, ni inversiones, ni cesión de suelo para construir viviendas. El gobierno socialista de Sánchez castiga una vez más a los asturianos y demuestra que Barbón no pinta nada ni en Moncloa ni en Ferraz", recalcó Javier Jové, diputado de Vox.

"Resulta inexplicable que desde el Ministerio de Vivienda se nieguen a ceder esas propiedades y ese suelo a quien tiene capacidad para destinarlo a alquiler asequible y a garantizar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a una vivienda digna, que es la Consejería que dirige Ovidio Zapico. Hasta ahora el Ministerio solo ha demostrado su incapacidad para destinar esas viviendas a combatir la emergencia habitacional a la que estamos asistiendo", opinó Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias.

"Mientras la gente que vive en Asturias sufre a diario por la falta de acceso a la vivienda y por unos precios desorbitados de alquiler y compra, ahora vemos que la Sareb tiene cerca de 400 viviendas y casi 300 referencias catastrales únicas sin usar", lamentó Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturias.

“La izquierda se empeña en agravar el problema de la vivienda. No solo se niega a facilitar la construcción de vivienda nueva y apuesta por intervenir el mercado, reduciendo aún más la oferta disponible; ahora también renuncia a poner en uso los cientos de viviendas y el suelo público que ya están en manos de las administraciones", destacó, por su parte, Adrián Pumares, portavoz de Foro.

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Monchu García, diputado del PSOE en el Parlamento asturiano, resaltó que “a través de la cooperación y la coordinación entre administraciones se están desplegando medidas efectivas que permiten poner a disposición de la ciudadanía viviendas asequibles y en buenas condiciones".