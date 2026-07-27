Los asturianos son los que más recurren a los abuelos para conciliar trabajo y crianza

Asturias afronta la conciliación del trabajo y la familia desde una realidad reconocible en muchos hogares: menos hijos, más peso de los cuidados familiares y una red de apoyo en la que los abuelos siguen siendo una pieza clave. Los últimos datos sobre conciliación de la vida laboral y familiar que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos a Asturias dibujan una comunidad en la que la crianza se apoya menos que la media nacional en servicios profesionales y más en el entorno familiar. El Principado es, de hecho, la comunidad donde mayor porcentaje de personas declara que no recurre habitualmente a servicios ajenos de cuidado para sus hijos porque prefiere organizar esa atención con la ayuda de otros parientes o amigos. Y es ahí donde los "güelos" y "güelas" asturianas, reconvertidos en guarderías y cuyo Día Mundial se celebró ayer domingo, se perfilan como campeones de la crianza de los nietos.

El dato es muy significativo: el 29,4% de los asturianos de entre 18 y 64 años con hijos propios o de la pareja menores de 15 años que no utilizan servicios externos para cuidarlos a todos señala como principal motivo la existencia de esa ayuda familiar o cercana. La media nacional se queda en el 19,7%. Es decir, Asturias supera en casi diez puntos el conjunto de España y encabeza el ranking autonómico. En el extremo contrario aparece el País Vasco, con un 12,8%. El resultado sitúa al Principado como el territorio donde más visible es esa conciliación sostenida por la familia extensa, con los abuelos como soporte esencial en la organización cotidiana de los cuidados.

La lectura se refuerza con otro indicador del INE: Asturias también está entre las comunidades con más peso de personas que se hacen cargo de nietos propios o de la pareja. En este caso, el Principado alcanza el 4,5%, frente al 3,2% nacional, y ocupa la segunda posición autonómica, solo por detrás de Aragón, que llega al 4,7%. El dato no mide exactamente el mismo fenómeno que el anterior, pero apunta en la misma dirección: el cuidado intergeneracional tiene en Asturias una presencia superior a la media española. La familia, y especialmente los mayores, sigue funcionando como colchón cotidiano para facilitar la vida laboral de hijos e hijas.

Esa dependencia de la red familiar convive con un uso relativamente bajo de servicios profesionales, privados o públicos. Entre las personas con hijos menores de 15 años, solo el 13,8% de los asturianos afirma utilizar habitualmente servicios profesionales para el cuidado de todos ellos. La media española es del 17,6%. En sentido contrario, el 86,2% declara no usarlos de forma habitual, casi cuatro puntos más que el conjunto nacional, que se sitúa en el 82,3%. Asturias aparece así entre las comunidades donde más pesa la alternativa no profesionalizada, bien porque las familias prefieren organizarse de otra manera, bien porque esa atención a los pequeños descansa sobre apoyos cercanos.

El contraste es aún más llamativo cuando se observa otro motivo de no uso de esos servicios. Asturias es la comunidad con menor porcentaje de personas que dice preferir organizar el cuidado solo o con su pareja: un 41,5%, frente al 53,4% nacional. La diferencia es de casi doce puntos. Esto significa que, en el Principado, la solución puramente doméstica, limitada a los progenitores, pesa menos que en cualquier otra comunidad autónoma. La conciliación asturiana, según estos datos, no se resuelve tanto dentro del núcleo de la pareja como en una red más amplia, donde entran abuelos, familiares y amistades.

Estructura demográfica

La estructura demográfica ayuda a explicar estos modelos la conciliación. Asturias tiene el menor porcentaje autonómico de personas de entre 18 y 64 años que se hacen cargo solas de hijos propios o de la pareja: el 16,4%, frente al 20,8% nacional. Es, igualmente, la comunidad con mayor porcentaje de personas que han criado un hijo: el 26,2%, frente al 19,4% de España. En cambio, figura entre las más bajas en quienes han criado dos hijos, con un 20,4% frente al 25,5% nacional, y también queda por debajo de la media en tres hijos o más: 2,5% frente al 6,4%. La conciliación se produce, por tanto, en un territorio con baja intensidad de crianza múltiple, pero con un papel muy acusado de los apoyos familiares.

La estadística del INE también permite observar las dificultades asociadas al empleo. Entre los ocupados con responsabilidades de cuidado, el 26,8% de los asturianos afirma haber realizado algún cambio en el trabajo para conciliar, algo por encima del 25,4% nacional. Asturias queda en una posición intermedia en este indicador. Sin embargo, sí sobresale en una dificultad concreta: los horarios de trabajo impredecibles o difíciles. El 15% de los ocupados asturianos con responsabilidades de cuidado señala ese problema como principal obstáculo para conciliar, frente al 11,1% del conjunto de España. Es el segundo porcentaje más alto entre comunidades, solo por detrás de Navarra.

Líderes en la petición de excedencias de entre 2 y 6 meses para la crianza de hijos

Un rasgo diferencial de Asturias en materia de conciliación laboral y familiar guarda relación con la petición de permisos y excedencias. Asturias es la comunidad con mayor porcentaje de personas que, habiendo criado a algún menor de 15 años y utilizado al menos un permiso por nacimiento o una excedencia para su cuidado, acumularon una duración total de más de dos meses y hasta seis meses. El porcentaje alcanza el 45,4%, frente al 40,7% nacional. Es un dato relevante porque sitúa a Asturias en la parte alta del uso de permisos de duración intermedia, aquellos que van más allá de una interrupción muy breve, pero que no llegan a las excedencias o permisos largos.

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La otra cara de este dato está en las duraciones superiores a seis meses. Ahí Asturias cae a la parte baja de la clasificación: solo el 17,8% de quienes usaron permisos o excedencias para crianza lo hicieron durante más de medio año, frente al 24,9% nacional. El Principado ocupa el penúltimo lugar autonómico, según el ranking del INE. Dicho de otra manera, Asturias destaca por permisos de duración media, no por largas excedencias. La conciliación laboral se acomoda más en pausas de entre dos y seis meses que en abandonos prolongadas del puesto de trabajo.