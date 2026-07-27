Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Asturias tiene más de 630 viviendas públicas vacías: el plan que el PP exige a Barbón para paliar un grave problema

La iniciativa popular propone un inventario actualizado y un informe técnico para evaluar las medidas necesarias para su puesta en el mercado

Piso en venta.

Piso en venta. / ESTEFANIA DOMINGO / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sara Bernardo

Sara Bernardo

Asturias tiene 632 viviendas del parque público vacías. La mayoría se aglutinan en Oviedo (115), Gijón (60) y Langreo (48). Es el dato ofrecido este lunes por el Partido Popular tras registrar en la Junta General una Proposición No de Ley (PNL) para que el Principado actúe, en un plazo de seis meses, sobre las residencias de su propiedad elaborando un plan de recuperación. A estas habría que añadir todas las viviendas vacías que el Gobierno central y el llamado "banco malo", la Sareb, tienen en la región, y que han originado un choque, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, entre los ejecutivos al rechazar ceder su gestión al Principado para ofrecerlas en alquiler asequible.

El diputado popular José Cuervas-Mons se refirió este lunes a las casas que son directamente de propiedad autonómica y destacó que ya es hora de que el Ejecutivo regional "pase de la propaganda a la acción" para hacer a frente a uno de "los principales problemas de los asturianos".

"El pasado mes de marzo Barbón firmó un acuerdo con la Ministra de Vivienda e inauguró 36 viviendas en La Mayacina, en Mieres, las cuales siguen sin adjudicar", lamentó Cuervas-Mons, al tiempo que tachó la maniobra como "pura publicidad".

Para tratar de paliar este problema, el PP ha propuesto una iniciativa que consta de tres puntos. El primero, sería hacer, en un plazo de tres meses, un inventario actualizado de cuantas viviendas públicas disponibles hay en Asturias.

"La cifra que nos proporcionó el Principado es de junio, pero al ser régimen de alquiler puede variar", explica Cuervas-Mons, quien pide que este dato esté desglosado por municipios y vaya aparejado -este sería el segundo punto- de un informe técnico que concrete las medidas y actuaciones necesarias para poder ponerlas en el mercado.

Noticias relacionadas y más

El último paso que piden los populares es la elaboración, en un máximo de seis meses, de un plan presupuestario para poder llevar a cabo la rehabilitación. "Estaría bien que, al menos, el Gobierno de Barbón sea capaz de ocuparse de su propio parque de viviendas, y ponga los proyectos y los dineros necesarios para darles uso", sentenció Cuervas-Mons.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  2. Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
  3. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  4. Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
  5. Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
  6. El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición
  7. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros
  8. Los tribunales asturianos fijan criterio definitivo sobre los interinos: indemnizaciones de hasta 10.000 euros, pero sin conversión automática a fijos

Una treintena de niños saharauis descubren en Asturias cómo es la Junta General: "Es un honor estar en una institución así"

El gasóleo agrícola se dispara un 50% y ahoga a agricultores y ganaderos españoles

El gasóleo agrícola se dispara un 50% y ahoga a agricultores y ganaderos españoles

Renovación de la junta rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos en Asturias: Vidal Gago sigue de decano y habrá más mujeres

Renovación de la junta rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos en Asturias: Vidal Gago sigue de decano y habrá más mujeres

Asturias tiene más de 630 viviendas públicas vacías: el plan que el PP exige a Barbón para paliar un grave problema

Asturias tiene más de 630 viviendas públicas vacías: el plan que el PP exige a Barbón para paliar un grave problema

Luz verde del Principado a multar a Aucalsa con 1,1 millones: “La autopista del Huerna no está en condiciones”

Luz verde del Principado a multar a Aucalsa con 1,1 millones: “La autopista del Huerna no está en condiciones”

Sabadell Herrero supera los 12.000 millones de cifra de negocio en Asturias, con un crecimiento del 7%

Sabadell Herrero supera los 12.000 millones de cifra de negocio en Asturias, con un crecimiento del 7%

Red Eléctrica iniciará "en los próximos días" las obras del anillo central de Asturias, vital para la industria y planificado hace 18 años

Red Eléctrica iniciará "en los próximos días" las obras del anillo central de Asturias, vital para la industria y planificado hace 18 años

Las aldeas del oriente de Asturias, territorio de "neorrurales" de todo el mundo que buscan otro estilo de vida: "Aquí vivo sin estrés y tengo mejor salud física y mental"

Las aldeas del oriente de Asturias, territorio de "neorrurales" de todo el mundo que buscan otro estilo de vida: "Aquí vivo sin estrés y tengo mejor salud física y mental"
Tracking Pixel Contents