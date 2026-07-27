Asturias tiene más de 630 viviendas públicas vacías: el plan que el PP exige a Barbón para paliar un grave problema

Asturias tiene 632 viviendas del parque público vacías. La mayoría se aglutinan en Oviedo (115), Gijón (60) y Langreo (48). Es el dato ofrecido este lunes por el Partido Popular tras registrar en la Junta General una Proposición No de Ley (PNL) para que el Principado actúe, en un plazo de seis meses, sobre las residencias de su propiedad elaborando un plan de recuperación. A estas habría que añadir todas las viviendas vacías que el Gobierno central y el llamado "banco malo", la Sareb, tienen en la región, y que han originado un choque, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, entre los ejecutivos al rechazar ceder su gestión al Principado para ofrecerlas en alquiler asequible.

El diputado popular José Cuervas-Mons se refirió este lunes a las casas que son directamente de propiedad autonómica y destacó que ya es hora de que el Ejecutivo regional "pase de la propaganda a la acción" para hacer a frente a uno de "los principales problemas de los asturianos".

"El pasado mes de marzo Barbón firmó un acuerdo con la Ministra de Vivienda e inauguró 36 viviendas en La Mayacina, en Mieres, las cuales siguen sin adjudicar", lamentó Cuervas-Mons, al tiempo que tachó la maniobra como "pura publicidad".

Para tratar de paliar este problema, el PP ha propuesto una iniciativa que consta de tres puntos. El primero, sería hacer, en un plazo de tres meses, un inventario actualizado de cuantas viviendas públicas disponibles hay en Asturias.

"La cifra que nos proporcionó el Principado es de junio, pero al ser régimen de alquiler puede variar", explica Cuervas-Mons, quien pide que este dato esté desglosado por municipios y vaya aparejado -este sería el segundo punto- de un informe técnico que concrete las medidas y actuaciones necesarias para poder ponerlas en el mercado.

El último paso que piden los populares es la elaboración, en un máximo de seis meses, de un plan presupuestario para poder llevar a cabo la rehabilitación. "Estaría bien que, al menos, el Gobierno de Barbón sea capaz de ocuparse de su propio parque de viviendas, y ponga los proyectos y los dineros necesarios para darles uso", sentenció Cuervas-Mons.