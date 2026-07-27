La cuarta ola de calor llega a Asturias: la Aemet advierte del "peligro en el norte" por una nueva subida de las temperaturas el martes

Asturias afronta la llegada de un nuevo episodio de calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una nueva subida de los termómetros que, según apuntan los modelos, podría desembocar en la cuarta ola de calor del verano. Hablan de "peligro moderado en el norte" y riesgo "extremo" en el Mediterráneo. En el Principado el ascenso de las temperaturas máximas será "extraordinario en el interior" y se alcanzarán el martes los 37 grados.

La región amanecerá el martes con cielos nubosos que irán despejando y un calor que será especialmente notable a partir de la una de la tarde, cuando se activa en la región la alerta amarilla (riesgo moderado) por temperaturas máximas, hasta las ocho de la tarde. "Se podrán alcanzar los 35 y 36 grados en el interior", apuntan desde la Aemet. En puntos como Cangas de Narcea, por ejemplo, los termómetros treparán hasta los 36.

En Avilés alcanzarán los 30 grados de máxima y en Oviedo y Langreo el mercurio asciende hasta los 34 grados. La temperatura máxima en Gijón será de 29 grados.

El paso de esta ola de calor no se prolongará durante muchos días. El miércoles se notará un liguero descenso en las temperaturas máximas y, según las previsiones, Cangas del Narcea se sitúa en los 33, Avilés en 24, Langreo en 29, Oviedo en 28 y Gijón en 26.

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No será hasta el jueves y el viernes cuando el Principado recupere valores propios del verano y los termómetros se muevan entre los 17 y los 26 grados en la mayoría del territorio. Eso sí, no se descartan lluvias débiles durante la segunda mitad del día para terminar una semana de contrastes.