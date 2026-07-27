La Escuela de Ingeniería Informática celebra su graduación en Oviedo, que constata su elevado tirón profesional : "Es el futuro de la sociedad"
Villaverde celebra que "cada año haya más estudiantes, lo que demuestra la respuesta que estamos dando a estos grados", mientras desde el ente colegial piden más plazas ante la demanda existente de estudiantes
"Cada año sois más, y eso demuestra la respuesta que estamos dando a grados de informática y tecnología". Son palabras del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, al dirigirse a los alumnos de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, que este lunes celebraron su acto de graduación en el Palacio de Congresos de la capital asturiana.
Un total de 116 estudiantes, a los que en los próximos años se le sumarán más al haber incorporado en el curso 2023-2024 el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas. "Mantened la curiosidad para poder adaptaros a un mundo cada vez más cambiante", les recomendó el rector.
La celebración se produjo tan solo un día después de que los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado de Asturias (Citipa y Coiipa) solicitasen adaptar la oferta académica para responder al "elevado interés en las titulaciones relacionadas con la informática y la tecnología".
Actualmente, estas carreras apenas alcanzan el 8% de la oferta total en Asturias. Además de estar a la cabeza en la lista de las notas de corte. El doble grado de Ingeniería Informática del Software y Matemáticas alcanza el 13,168 y tiene únicamente nueve plazas.
"Sois unos afortunados con un camino lleno de oportunidades", les recordó el director de la Escuela, Jordán Pascual Espada, quien aseguró que "el futuro de la tecnología, que es el futuro de la sociedad, se construye con personas como vosotros". "El mundo tecnológico está cambiando a un ritmo vertiginoso, pero de esta Universidad salís con las herramientas para enfrentaros a él", subrayó Pascual Espada.
En el acto también estuvo presente el actual decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Informática, David Pérez Pancho, que actuó como padrino de la promoción. Pérez Pancho aprovechó la ocasión para recordarles a los ya egresados que "son más fuertes que hace años". "Habéis vivido una pandemia, una carrera exigente y exámenes duros, podréis con todos los cambios de la industria", les animó.
Como representante de los alumnos, Samuel Sanabria recordó su primer día de clase, en el que perdió el autobús y tuvo que llamar a su padre para que lo llevase a la facultad. "Así conseguí no perderme algo maravilloso: la primera clase de Cálculo", ironizó Sanabria. "Han sido muchas horas, más exámenes de los que nos hubiera gustado, pero aunque el camino se hiciese largo, esta etapa ha sido inolvidable", concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
- Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
- A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
- Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
- Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
- El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición
- Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros
- Los tribunales asturianos fijan criterio definitivo sobre los interinos: indemnizaciones de hasta 10.000 euros, pero sin conversión automática a fijos