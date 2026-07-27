El gasóleo agrícola se dispara un 50% y ahoga a agricultores y ganaderos españoles

Los agricultores y ganaderos vuelven a mirar con preocupación al surtidor. La organización agaria COAG ha alertado este lunes de que el precio del gasóleo agrícola se ha disparado durante el último mes, con incrementos que rondan ya el 50% en algunos casos. Un aumento que llega, además, en plena campaña de recolección del cereal y la fruta, con la vendimia a la vuelta de la esquina y en un momento en el que el consumo de combustible sigue siendo especialmente elevado en el campo.

"Estamos viendo otra vez un gasóleo a unos precios insostenibles para la agricultura", lamentó Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG. A su juicio, el encarecimiento responde tanto al repunte del precio internacional del petróleo, marcado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, como al fin de la rebaja temporal del IVA, que desde el 1 de julio volvió a situarse en el 21%.

Los datos que maneja COAG reflejan la magnitud del incremento. El gasóleo B pasó de costar 0,872 euros por litro antes de impuestos (0,959 euros con IVA) el 29 de junio, a 1,169 euros por litro antes de impuestos (1,414 euros con IVA) el pasado 24 de julio, lo que supone un incremento del 33% en apenas 25 días. Sin embargo, la organización asegura que el encarecimiento que están soportando agricultores y ganaderos "ya ronda el 50%" en el último mes.

"La guerra vuelve a librarse a miles de kilómetros de nuestras explotaciones, pero quienes terminan pagando una parte importante de la factura son los agricultores y ganaderos españoles. Cada crisis internacional acaba repercutiendo de forma inmediata en nuestros costes de producción, mientras nuestros ingresos siguen muy lejos de compensar estos incrementos", denuncia Javier Fatás, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG.

Un golpe en plena campaña

El problema llega, además, cuando más combustible consume el sector. No solo por la recta final de la cosecha del cereal o las labores de recolección de fruta, sino también por los riegos y la preparación de las siembras de otoño. A ello se suma la participación de numerosos agricultores con sus tractores en las tareas de apoyo para combatir los incendios forestales.

Desde COAG consideran que esta situación empieza a ser "insostenible" y reclaman al Gobierno que vuelva a aplicar el IVA reducido que estuvo vigente hasta finales de junio. También piden que las administraciones vigilen el mercado para evitar posibles comportamientos especulativos en la distribución de carburantes.

Aunque el Ejecutivo ha prorrogado hasta el 30 de septiembre la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola, la organización recuerda que ya no funciona como en los meses anteriores. Desde el 1 de julio la bonificación dejó de ser fija, hasta entonces era de 20 céntimos por litro, y pasó a ser variable, dependiendo de la evolución semanal del precio del combustible, por lo que COAG teme que resulte insuficiente si continúa la escalada.

Los precios no compensan

Además, la organización agraria sostiene que los precios que reciben los productores siguen sin compensar el aumento de los costes. A pesar de que la cebada ha pasado de cotizar en torno a 201 euros por tonelada a finales de junio a situarse ligeramente por encima de 218 euros por tonelada durante la segunda quincena de julio, considera que esa recuperación no compensa el fuerte incremento de los costes de producción. En el caso del trigo duro, además, las cotizaciones permanecen prácticamente estables.

En este sentido, Fatás lamenta que el sector vuelva a enfrentarse al mismo escenario de otras crisis energéticas. "Volvemos a encontrarnos con el mismo problema de siempre: cuando sube el petróleo, nuestros costes aumentan inmediatamente; cuando mejoran los precios agrícolas, esa mejora llega tarde y, además, nunca compensa el incremento de los insumos. La rentabilidad de las explotaciones vuelve a estrecharse", expresó.

Con este escenario, COAG insiste en que el sector no puede seguir siendo, una vez más, "el pagador" de las consecuencias por las tensiones geopolíticas internacionales. La organización reclama que se mantengan las medidas de apoyo al campo mientras persista la volatilidad de los mercados energéticos, sin descartar nuevas ayudas si el precio del combustible continúa al alza.