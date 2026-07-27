Huyó de la Guardia Civil, circuló 35 kilómetros a lo loco, nunca tuvo carné, llevaba cobre recién robado y fue detenido cerca de Arriondas

Cabalgó con su coche de forma temeraria durante 35 kilómetros, huyendo de la Guardia Civil, invadiendo el carril contrario, sin haber sacado nunca el carné de conducir y cargado con una notable cantidad de cobre recién robado.

Estos son los datos esenciales del currículum de un joven de 24 años, vecino de Bermeo (Vizcaya), al que el Instituto Armado ha investigado como presunto autor de tres delitos: conducción temeraria, conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción y hurto de cobre.

El suceso no es novedoso ni sorprendente: con un intervalo de mes y medio, el implicado había sido detenido por tres ilícitos penales similares.

El implicado, tras desobedecer a los agentes, protagonizó una huida durante 35 kilómetros en su intento de eludir un control preventivo de seguridad vial.

Accedió a una glorieta en sentido contrario

Los hechos ocurrieron el mes pasado en la carretera N-625 (Mansilla de las Mulas-Arriondas), proximidades de esta última localidad. Una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Ribadesella, que realizaba un punto de verificación de alcohol y drogas, dio el alto a un turismo. Su conductor desobedeció las señales de alto e indicaciones de los agentes y emprendió su huida.

Ante esta situación, los agentes iniciaron un seguimiento del vehículo. Durante el recorrido observaron una conducción con temeridad manifiesta, que creó un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas, circulando con multitud de invasiones del carril contrario, llegando a acceder a una glorieta en sentido contrario al establecido. Esta maniobra obligó al conductor de otro turismo que circulaba correctamente a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.

Finalmente, tras recorrer unos 35 kilómetros, el vehículo fue interceptado en el km 2,600 de la carretera PR-4 (Ozanes a Llerandi), concejo de Parres, en las cercanías de la localidad de Granda.

Antecedente reciente

El conductor manifestó que su huida se debió a que estaba siendo objeto de una extorsión. Sin embargo, las comprobaciones verificaron que carecía de permiso de conducción al no haberlo obtenido nunca, constándole además en vigor una suspensión temporal del derecho a conducir acordada por un Juzgado de lo Penal. Asimismo, en el interior del vehículo se localizaron 75 kilogramos de cable de cobre sustraído de la línea telefónica, ese mismo día, en la localidad de Tornín-Cangas de Onis.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Destacamento de Tráfico de Ribadesella instruyó las diligencias por los dos supuestos delitos contra la seguridad vial, actuando en estrecha coordinación con el Puesto de la Guardia Civil de Cangas de Onís, que lo investigó por el supuesto delito contra el patrimonio, cuyas diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Cangas de Onís.

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Estos hechos acontecieron solo mes y medio después de que componentes de Seguridad Ciudadana del citado Puesto hubieran detenido a esta misma persona por la sustracción de una furgoneta Renault Maxter en la ciudad de Vitoria, haber circulado careciendo de permiso de conducción y el hurto de 25 kg. de cable de cobre en un tramo de la N-625, que fue localizado en el interior de dicho vehículo.