Las líneas de Subvenciones de Emprendimiento, Innovación y Crecimiento 2026-2027, convocadas por Gijón Impulsa, podrán solicitarse del 1 al 20 de septiembre

Las líneas de Subvenciones de Emprendimiento, Innovación y Crecimiento 2026-2027 abren su plazo del 1 al 20 de septiembre. El tejido empresarial gijonés suma un importante respaldo económico con estas líneas convocadas por Gijón Impulsa. El despliegue de recursos busca blindar la innovación, el emprendimiento y la apertura exterior de las compañías de la ciudad.

Las subvenciones no reembolsables van destinadas a acelerar la transformación del modelo productivo local. Aunque la convocatoria contempla el apoyo a todos los sectores por su contribución al bienestar del municipio, la estrategia municipal fija la vista en áreas clave de alto crecimiento: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo. Entre las principales vías de financiación destaca la Línea I de Aceleración de Proyectos, dotada con 90.000 euros para la creación de empresas innovadoras con apoyos de hasta 6.000 euros.

Por su parte, la Línea II de Innovación Abierta moviliza 640.000 euros para alianzas estratégicas entre pymes y empresas tractoras, ofreciendo ayudas de hasta 34.000 euros.

Las empresas en expansión contarán con un programa específico de Consolidación y Crecimiento (200.000 euros presupuestados y hasta 18.000 euros por proyecto) que facilitará diagnósticos e implementación de planes estratégicos.

Las ayudas de Diversificación de Mercados, para la proyección internacional en ferias y congresos especializados, se abrirán del 1 al 20 de octubre. La finalidad de estas bases específicas es incentivar la realización de actuaciones, por parte de empresas del municipio de Gijón/Xixón, tendentes a la apertura de nuevos mercados o a la mejora de la comercialización de sus productos o servicios. Con esta batería de incentivos, Gijón refuerza su ecosistema local, apostando por la generación de empleo cualificado y el afianzamiento del conocimiento como motor económico.

Cualquier duda puede consultarse a través de los siguientes medios:

Edificio Impulsa

C/Los Prados, 166

Tlfno: 984 84 71 00

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