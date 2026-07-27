Luz verde del Principado a multar a Aucalsa con 1,1 millones: “La autopista del Huerna no está en condiciones”
El Consejo de Gobierno avala la propuesta de IU de sancionar a la concesionaria de la infraestructura
El Consejo de Gobierno del Principado (PSOE e IU) dio luz verde esta mañana a multar a Aucalsa, concesionaria del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), por cobrar el peaje de forma íntegra pese a las obras que hay en la infraestructura.
El Principado quiere sancionar a la empresa con 1,1 millones. “No se da el servicio en condiciones. Lanzamos un mensaje: defendemos el interés general de una infraestructura estratégica”, aseguró Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
“Tenemos que reivindicar que las obras se lleven con máxima celeridad”, destacó el Consejero.
La sanción proviene de un expediente de Consumo, que se engloba en la Consejería de Ordenación del Territorio (IU), que lidera Ovidio Zapico.
El Principado asegura además que “se mantienen conversaciones con lealtad con el Ministerio, pero es de sobra conocida nuestra postura y la suya”, destacó Peláez, sobre la negativa de Óscar Puente a suprimir el peaje. “Dialogamos si es posible y actuamos cuando sea necesario. No nos cerramos al diálogo, pero tampoco nos quedamos quietos”, recalcó el Consejero.
La propuesta plantea dos sanciones: una de un millón por presunta infracción muy grave, por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado de las condiciones del servicio, y otra de 100.000 euros por presunta infracción grave, al considerar que la información facilitada a las personas usuarias sobre las obras y las restricciones no permite decidir con conocimiento de causa si utilizar la autopista o una vía alternativa. Se trata del expediente sancionador de mayor cuantía impulsado por la Dirección General de Consumo.
Los transportistas han avalado estas multas, aunque no creen que sirva para que la empresa quite el peaje por las obras
Paralelamente, el Principado pide su eliminación por el proceso abierto en Europa, que considera ilegal la ampliación.
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