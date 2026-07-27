La Policía Nacional emite una alerta general por lo que está pasando con los viajes y afecta a Asturias y a las cuentas bancarias: "Cariño, necesito dinero para el billete y poder ir a verte"

Con el verano es el momento de viajar con vacaciones y reunirnos con nuestros seres queridos. También con nuestras parejas en caso de mantener una relación a distancia y viven en otras ciudades.

Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se reciben y saber muy bien quién los envía, no vaya a ser que caigamos en una estafa y que digamos adiós a nuestra cuenta bancaria sin darnos cuenta.

Por ello, la Policía Nacional ha emitido un mensaje a través de sus principales redes sociales para alertar a la población de una estafa que es muy común en esta época del año.

"Cuando el amor llega acompañado de una transferencia es momento de sospechar. No dejes que jueguen con tus sentimientos para vaciar tu cuenta", aseguran en un vídeo que han publicado en su cuenta oficial de Tiktok.

"Has encontrado a tu amor de verano por Internet. Perfecto, siempre que no empiece a pedirte dinero. Un billete para venir a verte, una emergencia de última hora, un problema de equipaje. Si tu historia de amor incluye transferencias puede que no sea amor, puede que sea una estafa. No piques", cuentan desde la Policía Nacional.

Y es que en esta época hay que extremar la precaución. El verano está a la vuelta de la esquina y es tiempo de vacaciones. Por ello, para muchos asturianos es el momento para desconectar de la rutina diaria e ir a la casa de la playa, de viaje o a cualquier destino en el que poder disfrutar de unos días de descanso. Un momento en el que muchos cerrarán por completo su hogar antes de salir de viaje. Pero, ojo porqué hay que tener cuidado en cómo se hace. Todas las señales hechas para robar o entrar en casa nunca serán ni grandes ni evidentes. La finalidad del atracador es marcar la vivienda sin que su ocupante se dé cuenta de ello. Las señales pueden aparecer en el buzón, timbre, marco de la puerta o incluso en el felpudo. Cualquier lugar es idóneo para dejar información grabada de forma discreta. Si ves una pegatina con el número de contacto de un cerrajero en la puerta o junto a ella, o en el buzón, ten cuidado. Muy a menudo, no es una empresa de cerrajería especializada en reparación de averías la que te deja sus datos de contacto, sino ladrones. También pueden dejar una pequeña cruz como marca, por ejemplo, y cuando vuelvan unos días después, si la pegatina sigue ahí, lo más probable es que no estés y el camino esté despejado.

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Y si la pegatina ha sido retirada, es que estás ahí. Si ves este tipo de pegatina en la puerta de tu casa, es mejor que la quites enseguida. Si te vas de vacaciones, dile a tus vecinos o amigos que se pasen regularmente por tu casa para comprobar que los ladrones no la han descubierto. Te ahorrarás muchos problemas.