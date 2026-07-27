El Principado aumenta la retribución de las horas extra de los médicos para atajar las largas esperas en las consultas con el especialista

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha aumentado la remuneración de las horas extraordinarias de los médicos para atender consultas, en un nuevo intento de atajar unas listas de espera que hasta la fecha se han mostrado incontrolables. En términos generales, los facultativos de la región se muestran más dispuestos a realizar trabajo extra de quirófano que de consulta. Y esto se debe, entre otras razones, a que hasta la fecha programas especiales de consultas con el especialista se pagaban al 50% que los de cirugía. En adelante, y con carácter retroactivo al pasado 1 de junio, las horas extra de consultas pasarán a pagarse al 75% de lo que se retribuye por intervenciones quirúrgicas.

Como consecuencia de los acuerdos alcanzados en los últimos meses por el Sespa y los sindicatos sanitarios, aprobados el pasado día 9 por el Consejo de Gobierno, los módulos de cuatro horas de consultas por las tardes han aumentado su remuneración de 236 a 355 euros brutos para los médicos. Entre tanto, la remuneración de los bloques de cuatro horas de trabajo vespertino de los médicos para operar se mantiene en 473 euros.

La misma cuantía que los médicos de hospital, 355 euros, percibirán los médicos de familia y los pediatras de atención primaria por cuatro horas de consultas en el marco de los programas especiales orientados “a la reducción de la demora, mejora de la accesibilidad, optimización asistencial y eficiencia en la utilización de recursos”.

Por vez primera, se permite a los médicos internos residentes (MIR) participar de forma retribuida en programas especiales, lo que les reportará unos ingresos equivalentes al 55% de los asignados a sus colegas senior (FEA). O sea, 260 euros brutos por cuatro horas de quirófano y 195 euros por cuatro horas de consultas.

Más tirón las cirugías que las consultas

Estos incrementos para los facultativos constituían una antigua reivindicación del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) que ahora se ve satisfecha. Los responsables de la citada organización sindical atribuían una parte del fracaso de los programas para reducir las demoras en consultas con el especialista al “escaso atractivo” que ofrecía la faceta retributiva de los mismos. No obstante, es bien conocido el hecho de que en las especialidades médicas que tienen actividad de consulta y actividad de cirugía, lo habitual es que a los profesionales les agrade más la vertiente quirúrgica, a lo que se suma el tirón de la mayor retribución.

Tal y como ha informado este periódico en los días pasados, el panorama de las demoras sanitarias ha empeorado en los últimos doce meses como consecuencia, al menos en parte, de la huelga intermitente protagonizada por los médicos de Asturias y de toda España. La protesta contra el Ministerio de Sanidad, y en demanda de un Estatuto Marco específico para los médicos, podría traducirse en un paro indefinido después del verano.

Más de 120.000 primeras consultas pendientes

Dentro de esa situación cada vez más negativa de las demoras, en el caso de Asturias la coyuntura de las consultas con el especialista es aún más negativa que la de lista de espera quirúrgica. Según los datos oficiales correspondientes al pasado 30 de junio, en la sanidad pública asturiana están pendientes de realización 120.827 primeras consultas con el especialista, con una espera media de 105 días.

Un año antes, en junio de 2025, había en espera 105.584 primeras citas con el especialista, con un promedio de 89 días. Estas cifras implican un empeoramiento, en el último año, de más de 15.000 consultas más pendientes y 16 días más de espera.

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Hay cinco especialidades que registran 100 días o más de espera media. Se tratan, por orden de más a menos retrasos, de dermatología (145 días de media), traumatología (142), oftalmología (141), cirugía general (108) y urología (100 días de espera media por una consulta externa). Estas cinco especialidades suman en total 73.223 primeras consultas pendientes de llevarse a cabo. Es decir, el 60 por ciento del total.