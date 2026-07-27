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Red Eléctrica iniciará "en los próximos días" las obras del anillo central de Asturias, vital para la industria y planificado hace 18 años

El primer paso será la construcción de la subestación de Cardoso en Carreño, con una inversión de 26,5 millones

Subestación de Tabiella.

Subestación de Tabiella. / R. S.

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Red Eléctrica iniciará "en los próximos días" las obras de la subestación de Cardoso, en el municipio de Carreño. Esta infraestructura permitirá reforzar el suministro eléctrico en una zona de alta demanda industrial y urbana y será la primera pieza del anillo central eléctrico de Asturias, planificado hace ya 18 años para ganarantizar el desarrollo industrial de la región.

La nueva subestación eléctrica conlleva una inversión de 26,5 millones de euros y se configura como una subestación de tipo GIS (compacta, de menor tamaño que las ordinarias e instalada en el interior de un edificio para una mejor integración paisajística), con dos parques de 400 y 220 kilovoltios (kV) de tensión. "El plazo de ejecución previsto es de 18 meses", destacó Fidel Rodríguez , delegado de Redeia en Asturias.

El operador del sistema eléctrico destacó que la nueva subestación marca el inicio de la construcción del anillo central Asturiano, un proyecto estratégico para apuntalar la red de transporte en la zona central de Asturias. "Con este paso Red Eléctrica refuerza su compromiso de inversión en la red de transporte de Asturias, con el objeto de impulsar su desarrollo industrial, económico y empresarial así como favorecer la descarbonización de su industria electrointensiva y por tanto impulsar su transición energética", señaló Fidel Rodríguez, que añadió que el anillo también contribuirá a una mayor integración de energía renovable en el sistema eléctrico nacional.

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La red del centro de Asturias estaba diseñada para una generación eléctrica que está desapareciendo con el cierre de las centrales de carbón y es insuficiente para incorporar nuevos proyectos fabriles y permitir la electrificación de la industria ya asentada en la región. En la planificación de infraestructuras de transporte eléctrico del periodo 2008-2016 ya se esbozó el anillo central eléctrico central de Asturias, pero el proyecto se ha ido modificando con el paso de los años e incluso buena parte de plan se retiró de la programación, de manera que en la vigente planificación para el periodo 2021-2016 solo figura la construcción de la subestación de Cardoso y el cambio de tensión de una línea. Para el resto de infraestructuras del anillo se necesita que el Gobierno apruebe definitivamente la nueva planificación 2025-2030, en cuyo borrador se recoge un esquema con cuatro nuevas líneas de alta tensión y otras tantas subestaciones eléctricas en el centro de Asturias. El anillo precisa una inversión superior a los 172 millones de euros y no se completaría antes de 2029.

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