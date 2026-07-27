Renovación de la junta rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos en Asturias: Vidal Gago sigue de decano y habrá más mujeres
El director gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón renueva su cargo al frente del ente colegial durante al menos cuatro años más
Tienen previsto realizar un homenaje a Pedro Pérez de la Sala, histórico ingeniero ovetense, además de celebrar el 50º aniversario de la entidad en la región con un número especial de su revista
Miguel Guerrero
La delegación asturiana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertas ha renovado su junta rectora para el periodo 2026-2030. Tras el proceso electoral, Vidal Gago, director gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, repetirá como decano, pero habrá caras nuevas en la directiva, destacando una mayor presencia de mujeres. Además, este año se cumple el cincuentenario de la demarcación y, para 2027, se planea un homenaje al ovetense Pedro Pérez de la Sala, histórico director de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, coincidiendo con el segundo centenario de su nacimiento.
Junto a Vidal Gago, que de nuevo desempeñará el puesto de decano, y Ricardo Jorquera, ingeniero de la Dirección General de Transportes del Principado, que repite como vicedecano, el equipo se completa con nuevas incorporaciones, entre las que destaca una mayor presencia femenina. Como vocales estarán Cecilia Canela, Patricia García Villanueva, Juan Antonio González, Rubén Rodríguez, Joaquín Pertierra, Jennifer Álvarez y Nuria Lobeto. La secretaría de la junta la desempeña Vanesa Raigoso.
Con motivo del 50º aniversario de la demarcación, la Revista de Obras Públicas dedicará el número correspondiente al último bimestre de 2026 a la conurbación central asturiana, al Área Metropolitana del principado, con especial énfasis en el papel que han jugado las infraestructuras en el desarrollo de la región en estos 50 años.
Además, la demarcación asturiana del Colegio planea, para 2027, llevar a cabo un homenaje al ingeniero Pedro Pérez de la Sala, que fue director de la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Madrid en dos períodos, de 1884 a 1895 y de 1902 a 1908.
El reconocimiento se hace coincidiendo con el segundo centenario de su nacimiento.
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