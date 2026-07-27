Sabadell Herrero supera los 12.000 millones de cifra de negocio en Asturias, con un crecimiento del 7%

Sabadell Herrero ha cerrado el primer semestre de 2026 con una cifra de negocio total superior a los 12.000 millones de euros en Asturias, lo que supone un crecimiento interanual superior al 7%.

“Estos resultados son una muestra de la confianza que nuestros clientes depositan en Sabadell Herrero y del trabajo que desarrollan nuestros equipos en Asturias desde la cercanía y el conocimiento del territorio. Nuestra vocación es seguir acompañando a las empresas, a los autónomos y a los particulares asturianos y contribuyendo al crecimiento sostenible de la región”, señaló Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell.

La actividad del segundo trimestre del año ha estado especialmente marcada, según destacaron fuentes de la entidad, por el dinamismo del segmento de empresas, con la incorporación de casi 500 nuevos clientes, de los que más de 400 corresponden a negocios y autónomos. En este ámbito, destacó especialmente la evolución de la financiación a empresas a medio y largo plazo, que alcanzó casi 250 millones de euros en el segundo trimestre y registró un crecimiento superior al 100% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Apoyar al tejido empresarial asturiano forma parte de nuestro propósito como entidad. Asturias cuenta con un ecosistema empresarial diverso, con compañías, pymes y autónomos que generan actividad y empleo, y nuestro papel es estar a su lado, acompañándoles en sus proyectos de inversión, crecimiento e innovación”, destacó Pablo Junceda.

La "financiación sostenible" continuó ganando peso dentro de la actividad de Sabadell Herrero en Asturias, con un volumen de 561 millones de euros formalizados durante el primer semestre de 2026, de los que 168 millones corresponden al segundo trimestre, en línea con la estrategia de "crecimiento responsable" del banco. Asimismo, la producción hipotecaria de particulares mantiene una evolución positiva, con un incremento del 32% respecto al trimestre anterior.

Asturias forma parte de la Territorial Noroeste de Banco Sabadell, que al cierre del segundo trimestre alcanzó una cifra global de negocio superior a los 32.000 millones de euros, con un crecimiento interanual del 8,5%. De esta cifra, 10.460 millones corresponden a inversión y el resto a recursos globales.

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Feria de Muestras

Sabadell Herrero mantiene su apoyo a numerosas iniciativas en los ámbitos empresarial, social y cultural del Principado. Dentro de este compromiso con la divulgación y la puesta en valor del patrimonio asturiano, durante el próximo mes de agosto la entidad impulsará en su pabellón de la Feria Internacional de Muestras de Asturias una nueva exposición dedicada al Reino de Asturias. La muestra ofrecerá una propuesta divulgativa e inmersiva que acercará a los visitantes a los orígenes del primer reino cristiano de la península, su legado histórico, artístico y cultural, así como a algunas de las principales señas de identidad de Asturias.