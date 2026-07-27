El transporte asturiano habla sobre la multa a la concesionaria del Huerna: "Está bien para presionar, pero seguiremos pagando el peaje"

Los transportistas asturianos respaldan la iniciativa del Principado (PSOE e IU) de multar a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna, por cobrar el peaje de forma íntegra pese a las obras en el argayo y en los túneles, que dificultan la circulación.

Los representantes del sector consideran positiva la presión sobre la compañía, aunque dudan de que la sanción tenga un efecto real o contribuya al objetivo común de empresarios, políticos y usuarios: eliminar las barreras de pago.

El Consejo de Gobierno analizará este lunes la propuesta elevada por la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio (IU), que plantea sancionar directamente a la concesionaria como responsable del "estado inaceptable" en el que, según varios miembros del Ejecutivo asturiano, se encuentra la autopista. La multa ascendería a 1,1 millones de euros, la mayor impuesta por Consumo en toda su historia.

Si el Consejo de Gobierno da luz verde a la propuesta, como está previsto, se iniciará el expediente sancionador, ya que el Principado tiene potestad para imponer esta sanción. Si la tramitación sigue su curso, el expediente podría quedar resuelto el próximo mes, aunque existe la posibilidad de que Aucalsa recurra a la vía judicial para tratar de evitar la multa. La concesionaria ha declinado valorar el procedimiento abierto por el Principado.

Escepticismo en el sector

"Como medida de presión, está bien, pero el resultado va a ser el mismo: vamos a seguir pagando lo mismo y las molestias van a continuar", asegura Manuel Ángel García, presidente de la patronal Cesintra. "Es una medida muy drástica, pero considero que, con ella o sin ella, de momento vamos a seguir en la misma situación vergonzosa en la que estamos ahora. Ya cansa tener que repetirlo: seguimos pagando el peaje íntegro pese a los atascos que se están produciendo y a los que todavía se van a producir cuando llegue agosto y aumente el tráfico. Tengo muy poca fe en que una multa de un millón o un millón y pico de euros vaya a hacer daño a las cuentas de la autopista", recalcó.

Aucalsa obtuvo el año pasado unos beneficios de siete millones de euros y unos ingresos de 53 millones.

En la misma línea se pronuncia Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, que también respalda la sanción, aunque duda de que tenga efectos prácticos. "Todo lo que sea presionar me parece bien, pero creo que, con multa o sin ella, seguiremos en las mismas circunstancias de inseguridad y de retrasos". De la Roza anticipa además una batalla judicial por parte de la concesionaria, aunque agradece la actitud mostrada por el Principado.

Responsabilidad de la concesionaria

Los trabajos para reparar el argayo, cuya finalización está prevista para este verano, son competencia de Aucalsa, mientras que las obras en los túneles corresponden al Ministerio de Transportes. Sin embargo, la Dirección General de Consumo sostiene que la responsabilidad frente a los usuarios recae en la concesionaria, al ser la empresa encargada de la explotación y el mantenimiento de la autopista.