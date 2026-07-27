TYC Narcea prevé llegar a los150 empleos para extraer antracita estratégica en Vega de Rengos: el Principado cumple un trámite clave para la reapertura de la mina

El proyecto con el que TYC Narcea pretende dar continuidad estable a la actividad minera en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, entra por fin en la fase de información pública. La documentación ambiental vinculada al Proyecto Estratégico (PES) podrá ser examinada y recibir alegaciones durante 30 días hábiles. Es un avance administrativo largamente reclamado por la empresa y los trabajadores, pero todavía no equivale a una autorización para reabrir la explotación: el último obstáculo sigue estando en el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El plan se centra en la capa Ancha I, una capa histórica trabajada ya a finales de los años setenta. La explotación realizada entonces, con métodos manuales, extrajo principalmente el carbón situado junto al techo y dejó sin aprovechar una franja pegada al muro. TYC Narcea plantea ahora realizar una «segunda pasada» para recuperar ese mineral conocido, con una potencia efectiva calculada en torno a 1,8 metros.

El arranque se efectuaría principalmente mediante tajo largo mecanizado, utilizando una rozadora y un transportador blindado. En las zonas donde la geología dificulte la mecanización se recurrirá al martillo picador y, de forma puntual, a explosivos para atravesar roca.

La documentación técnica organiza inicialmente la producción en dos relevos y detalla una dotación de 41 personas directamente vinculadas al taller: 28 operarios, un vigilante y un electromecánico en el turno de mañana, y otros diez operarios y un vigilante por la tarde. La empresa amplía la previsión al conjunto de la actividad: asegura que comenzará con más de 50 trabajadores y que espera alcanzar hasta 150 empleos directos cuando la mina funcione a pleno rendimiento. El expediente calcula unas 240 toneladas diarias de producción, aunque en TYC Narcea elevan su estimación incluso hasta aproximadamente 300 toneladas en dos turnos.

El carbón será antracita de bajo volátil destinada, según la compañía, a procesos siderúrgicos de bajas emisiones de grandes multinacionales. «Constituye una materia prima estratégica para las principales multinacionales siderúrgicas del mundo», sostiene la empresa, que recalca la escasez internacional del producto y el hecho de que España sea uno de los pocos países que disponen de este recurso mineral. TYC presenta así el proyecto como una oportunidad para recuperar actividad industrial y empleo en una comarca históricamente ligada a la minería, como es el Suroccidente.

En superficie, el proyecto incluye la gestión de los estériles dentro del propio recinto minero. TYC Narcea subraya que la escombrera perteneciente a la anterior unidad de producción ya está rehabilitada y que la solución diseñada para la nueva actividad permitirá depositar los rechazos generados por el tratamiento del mineral sin sacarlos fuera de la explotación. Esta organización, sostiene, reducirá los transportes y el impacto ambiental asociado.

La salida a información pública era una de las principales demandas de TYC Narcea. La empresa la considera «un paso clave que veníamos reclamando desde hace tiempo» y sostiene que ya ha cumplido las condiciones técnicas necesarias para impulsar la tramitación.

Sin embargo, el conflicto sobre las ayudas al cierre continúa siendo decisivo. El ITJ debe determinar si la reapertura obliga a devolver las subvenciones percibidas por Carbonar, anterior empresa que operaba en la zona, para clausurar la anterior explotación. El Principado ya ha advertido de que la tramitación del proyecto no implica su aprobación y que el plan no podrá activarse mientras no se resuelva ese condicionante.

TYC Narcea lleva meses defendiendo que no puede atribuírsele esa obligación porque su proyecto constituye «una unidad de producción completamente diferenciada». Según su versión, la mina explotada por Carbonar está totalmente inundada, inaccesible e inutilizada, mientras que la nueva actividad se desarrollaría en otra unidad y al amparo de autorizaciones expresas.

La empresa asegura haber remitido al Instituto certificados, documentación técnica, alegaciones y resoluciones para acreditar esa separación. El balón queda así en el tejado del ITJ: el Principado puede tramitar el proyecto y completar la evaluación ambiental, pero la posible devolución de las ayudas continúa condicionando cualquier autorización efectiva para recuperar la producción.

Los trabajadores levantan su acampada

Ante el inicio del trámite, los trabajadores de TYC Narcea, que llevan más de un mes de acampada de protesta en Oviedo. Reclamaban agilidad en los trámites administrativos que mantienen paralizada la actividad en la explotación minera desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjo el trágico accidente minero que causó la muerte de dos trabajadores. La paralización

"Después de una reunión del personal de las contratas de Tyc Narcea para valorar la comunicación del inicio del periodo para la evaluacion de impacto medioambiental se llega a la conclusión de cerrar la asamblea permanente en Oviedo, ya que con este trámite ya se cumple el ultimo propósito del inicio de la acampada", han expresado los empleados, que recuerdan que ahora todo depende de la decisión del ITJ, "algo que hasta finales de septiembre no tendremos.

Este martes procederán por la mañana a levantar su campamento, que instalaron el lunes 15 de junio en el campo San Francisco, en el paseo de los Álamos, donde dejaron patente durante semanas su complicada situación al tener que aceptar el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa ante la imposibilidad de reanudar la actividad de la mina, lo que supuso el despido de 56 trabajadores mientras que otros doce permanecieron vinculados a la empresa para tareas de mantenimiento en la explotación canguesa.