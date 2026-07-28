Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 28 de julio de 2026

Oviedo

Cine a la luz de la Luna en la plaza de la iglesia de San Javier (La Tenderina)

A las 22.15 horas, en la plaza de la iglesia de San Javier en La Tenderina se proyecta la mítica comedia de 1959 «Con faldas y a lo loco». La película dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Marilyn Monroe es una parodia del género de gángsters y narra que durante la época de la Ley Seca Joe y Jerry, dos músicos del montón, se ven obligados a huir después de ser testigos de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales.

Cuentacuentos en el estanque de Covadonga

El estanque de Covadonga acoge a las 19.00 horas una jornada más de «Letras al aire: Aires de Europa». El cuentacuentos estará dirigido por Esther García. En caso de lluvia la lectura se celebrará en la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano más conocida como La Granja.

«La maxa de la primer vez» (Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato) en el Filarmónica

En el teatro Filarmónica da espacio desde las 19.00 a la compañía de teatro «Carbayín» que pone en escena «La maxa de la primer vez», una comedia costumbrista escrita y dirigida por José Ramón Oliva. La obra se ambienta en los años 60 y narra los enredos que surgen cuando un cabrero aspirante a mago acude a una casa de citas, coincidiendo con un cliente presuntuoso. Una sucesión de imprevistos complicará la situación con el característico humor de la agrupación. Esta actuación forma parte del Festival de Teatro Amateur Memorial José Antonio Lobato.

Concierto de «Rey don perro» en Kuivi Almacénes

Desde las 22.00 Kuivi Almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge el concierto de «Rey don perro». Un proyecto musical en solitario del músico, compositor y productor valenciano Lluisen Capafons . Su propuesta destaca por un sonido ecléctico que mezcla bases de rock y grunge con música urbana y contemporánea.

Exposición «Poesía de Impacto» en el centro social Buenavista

Desde hoy y hasta el 13 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Poesía de Impacto». Esta propuesta pone en comunicación dos artes, el de la fotografía y el de la poesía. Dos fotógrafos amateurs ofrecen sus imágenes a diez poetas que escogen una fotografía de cada uno y dan como resultado veinte poemas inspirados en ellas. La muestra invita al público a fusionar el medio artístico visual y el medio artístico literario en una experiencia abierta y creativa que acerque a los públicos de ambas artes y a un nuevo público al que atraiga el diálogo que establecen.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge hasta el 30 de septiembre la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

Mercáu, artesanía, cine, talleres y música en el Arcu Atlánticu

Hoy martes, a las 20.30 horas, Leonard Barry Trío, uno de los gaiteros más innovadores de Irlanda ofrece un recital acompañado de su grupo en el centro de cultura Antiguo Instituto, para proponer un recorrido por la tradición musical irlandesa. Antes, a las 19.00 horas, en la plaza de Arturo Arias, en Cimavilla, actúa el grupo «Rellume». Sin olvidar que el ambiente atlántico ya se respira en el Campo Valdés con el tradicional Mercado Portugués, un espacio artesanal y gastronómico que se mantendrá abierto hasta el 2 de agosto. Además, de 11.00 a 14.00 horas (todos los días hasta el 2 de agosto), en los Jardines de la Reina, diversos artesanos compartirán con el público que se acerque a la carpa el proceso creativo y técnico de cinco oficios ancestrales: torneado de madera, cestería, telar, cuero y fieltro. Otra oferta del día son los talleres y catas sobre gastronomía atlántica y Dieta Atlántica. Se harán de 18.30 a 19.30 horas y de 20.30 a 21.30 horas en la carpa de los Jardines de la Reina. Es una actividad gratuita, previa inscripción en la carpa, media hora antes del inicio de cada actividad. Y también habrá un Arcu de cine, con dos proyecciones en la Escuela de Comercio: a las 19.00 horas la película «La gran manzana» de David de la Cruz (Asturias, 2024), y a las 20.30 horas «Palacios del pueblo» deManuel García Postigo (Asturias, 2026).

Concierto en la Plaza Mayor

José Gabriel González, cantante, compositor y guitarrista sueco de indie folk, actúa hoy a las 22.00 horas en la Plaza Mayor presentando su nuevo álbum, «Against The Dying Of The Light» con el que amplía el universo sonoro que ha construido durante más de dos décadas. En este trabajo, el músico reflexiona sobre la condición humana, la tecnología y la incertidumbre del presente, manteniendo su delicadeza melódica, complejidad rítmica y profundidad emocional.

Exposición sobre Ígor Medio y Carlos Redondo en el Antiguo Instituto

Hoy se presenta a las 12.00 horas la exposición «Postales n’alcordanza d’Ígor y Carlos», en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en el vestíbulo de la 2ª planta, una exposición que recupera carteles y postales realizados a lo largo de los años con motivo de los conciertos y festivales organizados en recuerdo de Ígor Medio Tuya y Carlos Redondo.

Catálogo de «Caleidoscopio» en la Casa Natal de Jovellanos

EL Museo Casa Natal de Jovellanos se presenta hoy, a las 11.00 horas, el catálogo digital de la exposición «Caleidoscopio. Representaciones de mujeres en la colección del Museo Casa Natal de Jovellanos», una mirada crítica a la representación de las mujeres en el arte.

Música coral en El Coto

En el salón de actos del Centro Municipal Integrado (CMI) de El Coto, a las 16.45 horas, habrá ensayo general abierto al público de la Coral Amanecer. Integrado por 29 componentes, invitan a los que quieran escucharles a la participación activa para incorporar nuevas voces.

Música en la calle

El programa de «Arte en la Calle» lleva hoy al parque La Harinera (La Calzada) la magia cómica de «La Petite Caravana» de 18.00 a 21.00 horas, con Adrián Conde . En el Paseo de Begoña, a las 18.00 horas, tendrá lugar el Festival Folclórico Internacional Infantil. Y en la plaza 3 de abril sonará la música de l dúo «Gates Ximielgues» a las 20.00.

Retratos en el centro municipal de El Coto

El artista autodidacta Yayo Díaz Rodríguez (Gijón, 1964) muestra su exposición de «Retratos» en el Centro Municipal de El Coto, hasta el 30 de julio. Ganador de varios concursos de carteles (entre ellos el cartel del Antroxu de Gijón 2005), y también pintor de acuarela, seleccionado en varios certámenes de pintura, presenta en esta exposición una colección de 12 obras, en su mayoría retratos.

Paseo desde la Casa Natal de Jovellanos

El Museo Casa Natal de Jovellanos ofrece hoy un paseo con Jovellanos, a las 11.30 horas, con una duración de 90 minutos. Se trata de un recorrido guiado por distintos espacios emblemáticos de la ciudad en el que se abordarán los planes que el ilustrado elaboró para la villa de Gijón, su posterior desarrollo urbanístico e industrial hasta el siglo XX y la recuperación de un tejido postindustrial que posibilita su disfrute ciudadano y turístico

Avilés

Taller Infantil en La Factoría

La Factoría Cultural acoge de 11.00 a 13.00 horas el taller infantil «Mazcaraes-El xaréu de La Vieya», dentro de la Bienal Climática. La propuesta, con inscripción previa, acerca a los niños la tradición asturiana y el Antroxu avilesino desde una mirada comunitaria y sostenible.

Visitas a la rula

La Nueva Rula de Avilés ofrece a las 16.45 horas una visita guiada gratuita para conocer el proceso del pescado desde su llegada al puerto hasta la subasta. Es imprescindible reserva previa y presentarse en las instalaciones con diez minutos de antelación.

Avilés medieval

La visita guiada «Avilés Medieval» sale a las 11.30 horas desde el exterior de la Oficina de Turismo, con reserva previa. El recorrido incluye el casco histórico y el interior de la capilla de Las Alas. El precio es de 10 euros.

Barcos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece paseos en barco por la ría, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está abierta a mayores de cuatro años.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, abre de 11.00 a 13.30 horas la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón», con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Naturalezas vivas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge «Naturalezas vivas», exposición con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Barceló o Sebastião Salgado. Abre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones, en Llano Ponte, mantiene abierta «¡Aquí hay petróleo!», muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos. La exposición forma parte de la Bienal Climática y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura acoge «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón que dialogan con el costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang. Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas». Días y horario de atención al público: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Horario de julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

La sala de compresores del Pozo Santa Bárbara, en Turón, acoge la exposición «La revuelta y la nieve» de Dionisio González. La muestra estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre en temporada alta todos los días, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Concierto del dúo Silvidos y Gemidos en Ribadesella

El programa «Verano cultural» de Ribadesella acoge una nueva cita musical. A las 20:00 horas, el área recreativa de Ardines será el escenario del concierto de Silvidos y Gemidos. El dúo ofrecerá al público asistente un animado repertorio centrado en interpretar versiones de reconocidos éxitos del pop-rock en español.

Centro

Fiestas en San Justo (Villaviciosa)

Las fiesta de San Justo (Villaviciosa) cierra hoy martes su programación festiva. A las 21.30 horas se celebrará una gran parrillada «a fartucar» que incluye costillas, pollo, chorizo criollo, arroz con leche, bebida, pan y café. El precio es de 28 euros por adulto, 12 euros para niños de 5 a 12 años, y gratis para menores de 5 (los vales debían adquirirse hasta el día 26). A continuación, el fin de fiesta estará amenizado por una gran sesión de baile a cargo del la orquesta «Tekila» y «Luku Deejay».

Mercado en Pola de Siero

Los martes, la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Ciclo de música y bailes en la Cebera «Lugones»

El ciclo «Noches de la Cebera» continúa, en la finca de La Cebera (Lugones, Siero). A las 22.00 horas, la Compañía Javi Javichy pondrá en escena «Velo como el rayo», un espectáculo de teatro-circo familiar que promete llenar la velada de malabares, equilibrios y mucho humor bajo las estrellas. El acceso a la actuación es de entrada libre, aunque cabe tener en cuenta que las localidades de asiento están limitadas a un aforo máximo de 175 sillas.

IV jornadas del bonito en Lugones

Continúan desarrollándose las IV Jornadas del Bonito en Lugones. Este evento gastronómico, que abarca desde el 16 hasta el 30 de julio, está organizado por la entidad Fiestas El Carbayu. Durante la jornada de hoy, los vecinos y visitantes podrán seguir degustando las distintas elaboraciones culinarias dedicadas a este producto estrella de la temporada estival en la localidad sierense.

Bienal en Candamo

San Román de Candamo celebra, de 19.00 a 21.00 horas, una nueva jornada de «Néxodos Candamo 2026», encuentro de creación contemporánea y medio rural que reúne exposiciones, visitas, conversatorios, proyecciones, talleres y acciones artísticas bajo el lema «Quedar ensin verde».

Exposición de acuarelas «Sábados de Gloria» en la Casa de los Hevia

Hasta el 30 de julio, continúa abierta al público la exposición de acuarelas “Sábados de Gloria”, obra del colectivo Nieblastur. La muestra artística se encuentra instalada en la Casa de los Hevia, en la localidad de Villaviciosa. Esta exhibición, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y diversas entidades locales.

Exposición «Fe», de Tania Blanco, en Grado

El Palacio Miranda Valdecarzana de Grado acoge, del 3 al 31 de julio, en horario de 9.00 a 14.30 horas de lunes a viernes, la exposición «Fe», un proyecto de la artista Tania Blanco que amplía su anterior trabajo «Fierro». La muestra reunirá una nueva serie de obras que investigan los residuos de hierro presentes en las zonas industriales de la ría de Avilés y el Musel de Gijón, entendidos por la artista como un elemento plástico que tiñe de rojo el paisaje y evidencia la huella del Antropoceno en el territorio.

Muestra de Artes Plásticas en Lugones

El Centro Polivalente de Lugones acogerá, del 21 de julio al 26 de agosto, en horario de 11.30 a 14.30 horas de lunes a viernes, una Muestra de Artes Plásticas que reunirá medio centenar de obras de tres artistas radicados en el municipio: Carlos Jiménez, Miguel Ángel Fernández y José Ramón Rodríguez.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa.

Proyecto Pulsu: Salud mental y emocional en adolescentes y jóvenes en la casa municipal de la cultura de Llanes

Este martes, 28 de julio, la casa municipal de cultura de Llanes acoge una nueva sesión del taller «Salud mental y emocional en adolescentes y jóvenes» impulsado por el proyecto Pulsu. La jornada, dirigida a profesionales y familias, comenzará a las 8.15 horas y estará facilitada por Xavi Bonastre González. El encuentro se centrará en profundizar sobre la figura del acompañante en situaciones de crisis para prevenir y acompañar el sufrimiento mental de la juventud.

Exposición «Historia del puerto de Lastres»

La Casa del Pescador de Lastres acogerá, del 18 de julio al 20 de septiembre, en horario de 10.00 a 20.00 horas, la exposición «Historia del puerto de Lastres».

Exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias» en el centro cívico de Posada de Llanes

Continúa abierta la exposición «Pozos y lavaderos de carbón en Asturias» en el Centro Cívico de Posada de Llanes. La muestra exhibe una serie de estampas impresas póstumamente, realizadas a la punta seca por el artista Inocencio Urbina. Las instalaciones se podrán visitar durante la jornada en horario de mañana, de 9.30 a 13.00 horas, y de tarde, de 16.00 a 19.30 horas. La exposición permanecerá instalada en este espacio municipal hasta el próximo 16 de septiembre.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Tren turístico diario en Luarca

Por Luarca circula todos los días un tren turístico con salida desde la plaza Alfonso X el Sabio, junto al Ayuntamiento. Los recorridos, de unos 45 minutos de duración, salen por las mañanas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por las tardes a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Entradas: niños de 0 a 3 años, gratis; de 4 a 12 años, 5 euros; adultos, 7 euros; y mayores de 65 años, 6 euros.

Visitas al mazo de Mazonovo

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En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.