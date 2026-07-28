Asturias celebra el aplazamiento de la gran reunión sobre financiación y pide al PP que "no frivolice" con la negociación

El Gobierno del Principado (PSOE e IU) considera "acertada" la decisión del Ministerio de Hacienda de aplazar hasta el próximo 4 de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que iba a debatirse la reforma del sistema de financiación autonómica y en la que Asturias tenía previsto votar en contra de la propuesta del Ejecutivo central. El cónclave estaba convocado para este miércoles en Madrid entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas.

El Gobierno central iba a llevar al CPFF la propuesta de reforma pactada previamente con Esquerra Republicana (ERC), un modelo que, según sostiene el Principado y varios expertos, beneficia especialmente al arco mediterráneo y que, por ahora, solo respaldan Cataluña y, a última hora, Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP.

El aplazamiento se produce después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular solicitasen este retraso. Aunque la propuesta iba a superar el trámite del CPFF, ya que el Gobierno solo necesitaba el respaldo de una comunidad autónoma además del suyo, la reforma aún deberá superar su tramitación parlamentaria en el Congreso, donde, de momento, carece de los apoyos suficientes.

"Una decisión acertada"

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, aseguró que el aplazamiento abre una oportunidad para retomar el diálogo e intentar alcanzar un acuerdo con un amplio respaldo territorial.

"Esta mañana he tenido ocasión de hablar con el secretario de Estado de Hacienda y creo que el Ministerio ha tomado una decisión acertada, porque evidentemente se iba a encontrar con el no de prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Canarias y Cataluña", afirmó.

Peláez recordó que el Principado lleva meses defendiendo que una reforma de este calado debe nacer del consenso entre los territorios. "Que las comunidades autónomas del Partido Popular hayan pedido más tiempo para dialogar es una buena noticia, porque es lo que veníamos reivindicando desde Asturias: que el modelo tiene que tener un gran respaldo territorial", señaló.

El portavoz del Ejecutivo insistió en que Asturias mantiene su rechazo al texto presentado por Hacienda, aunque reiteró su disposición a negociar. "Nosotros tenemos la mano tendida al diálogo. Queremos reformar el modelo, queremos más recursos para Asturias, pero seguimos reivindicando que tiene que haber cambios sustanciales. Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar y aprovechar este espacio que se ha dado", afirmó.

Mensaje al PP y escepticismo

Peláez aprovechó además para lanzar un mensaje a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. "Quiero pedirles que no frivolicen con este tema y que, si han pedido esa prórroga, la utilicen para sentarse a negociar y que podamos llegar a un gran pacto de Estado territorial", sostuvo.

Pese a ello, reconoció su escepticismo sobre el resultado de las conversaciones. "Creo que el Partido Popular tiene esa agonía demoscópica, ve que el Gobierno le puede llegar en cualquier momento y entiende que alcanzar un pacto de Estado puede ser dar oxígeno al Gobierno de España. Me parece tener la mira muy corta y no poner por delante los intereses de los ciudadanos", afirmó.

El portavoz del Ejecutivo también se refirió al respaldo de Canarias a la propuesta del Ministerio. A su juicio, el presidente canario "está mirando por los intereses de su territorio", ya que el nuevo modelo resulta beneficioso para esa comunidad. En cambio, cuestionó la posición de los gobiernos autonómicos del PP. "La pregunta que me hago es por qué los presidentes del Partido Popular no votan libremente en función de los intereses de sus territorios y siguen el dictado de Génova", manifestó.

Pese al aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Principado mantiene inalterada su posición. "Asturias ha estado donde siempre ha estado: rechazamos la propuesta inicial, seguimos abiertos al diálogo y esperamos que el Partido Popular se siente a negociar de verdad", concluyó Peláez.