Asturias se descubre a través del paladar con la marca Alimentos del Paraíso Natural

Hay muchas maneras de conocer Asturias. Hay quien la descubre caminando por sus senderos, recorriendo sus pueblos marineros, contemplando los Picos de Europa o disfrutando de sus playas y acantilados. Otros la conocen a través de su patrimonio histórico, de sus fiestas o de su cultura. Pero existe una forma de acercarse al verdadero carácter de esta tierra que permanece en la memoria mucho tiempo después de haber terminado el viaje: hacerlo a través de su gastronomía.

Porque Asturias también se descubre con el paladar.

Cada queso elaborado artesanalmente, cada botella de sidra, cada tarro de miel, cada conserva procedente de nuestras costas, cada embutido tradicional o cada dulce típico cuentan una historia. La historia de un territorio privilegiado, de un paisaje que condiciona la forma de producir, de cientos de pequeñas explotaciones familiares y de empresas que han sabido combinar tradición e innovación para ofrecer productos de una calidad extraordinaria.

Durante el verano, cuando Asturias recibe a miles de visitantes atraídos por su naturaleza, su clima y su hospitalidad, la gastronomía se convierte en una de las experiencias más valoradas. No es casualidad que muchos viajeros regresen a casa con el maletero lleno de productos asturianos. Es una forma de prolongar el viaje, de compartirlo con familiares y amigos y de llevarse consigo una parte del Paraíso Natural.

Pero detrás de esa experiencia existe un trabajo silencioso que muchas veces pasa desapercibido. Productores, elaboradores, distribuidores y comercios forman una cadena imprescindible para que esos productos lleguen hasta el consumidor con todas las garantías de calidad, origen y autenticidad.

Y precisamente ahí nace Alimentos del Paraíso Natural.

Una marca que identifica el origen, la calidad y el compromiso

La marca Alimentos del Paraíso Natural representa mucho más que un logotipo.

Es el distintivo que identifica los productos agroalimentarios y pesqueros elaborados en Asturias que destacan por su calidad, por su vinculación con el territorio y por cumplir unos exigentes estándares que garantizan al consumidor que está adquiriendo un producto auténticamente asturiano.

Detrás de cada referencia existen agricultores, ganaderos, pescadores, pequeñas industrias agroalimentarias, cooperativas y empresas familiares que trabajan cada día para mantener vivo un patrimonio gastronómico reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras.

Elegir un producto identificado con esta marca significa apostar por la calidad, pero también por el empleo local, por el mantenimiento del medio rural, por la sostenibilidad y por la continuidad de un saber hacer que forma parte de la identidad de Asturias.

Cada compra es, en definitiva, una forma de apoyar a quienes siguen haciendo posible que el Paraíso Natural también pueda disfrutarse alrededor de una mesa.

El verano, la mejor época para descubrir nuevos sabores

El verano invita a viajar sin prisas. A detenerse en mercados, pequeñas tiendas, ferias o establecimientos especializados donde descubrir productos que muchas veces solo pueden encontrarse en Asturias.

Es la época perfecta para dejarse sorprender por la enorme variedad de alimentos que forman parte de nuestra despensa.

Desde los quesos con denominaciones de origen protegidas hasta las mieles de montaña, las fabas, la sidra, los embutidos tradicionales, las conservas de pescado y marisco, los productos ecológicos, las mermeladas artesanas, la repostería tradicional o las cervezas elaboradas en Asturias.

Cada comarca aporta sus propios matices. Cada productor incorpora su experiencia, su conocimiento y su forma de entender el oficio. Esa combinación convierte la gastronomía asturiana en una de las más variadas y reconocidas del país.

Pero descubrir estos productos no consiste únicamente en comprarlos. Consiste también en conocer quién los elabora, cómo se producen, qué los hace diferentes y cuál es la mejor forma de disfrutarlos.

Una red que acerca el Paraíso Natural al consumidor

Para que todos estos productos lleguen al consumidor no basta con contar con excelentes productores. También es imprescindible disponer de una red de comercios comprometidos con la calidad, el origen y la promoción de la gastronomía asturiana.

Con ese objetivo nació la Red de Comercios Distribuidores de Alimentos del Paraíso Natural, una iniciativa gestionada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, en colaboración con la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias.

La Unión de Comerciantes es la entidad encargada de coordinar, impulsar y dinamizar esta red, formada por establecimientos especializados repartidos por toda Asturias que trabajan cada día para acercar al consumidor los productos identificados con la marca Alimentos del Paraíso Natural.

Su labor va mucho más allá de la coordinación de los establecimientos adheridos. Desde la Unión se desarrollan campañas de promoción, acciones de comunicación, distribución de materiales identificativos, asesoramiento a los comercios, incorporación de nuevos establecimientos y actuaciones de seguimiento que permiten consolidar una red cada vez más amplia y especializada.

Gracias a este trabajo, la Red se ha convertido en el principal canal comercial especializado para acercar al consumidor los productos del Paraíso Natural, fortaleciendo al mismo tiempo el comercio de proximidad y generando nuevas oportunidades para los productores asturianos.

Mucho más que un punto de venta

Existe una diferencia importante entre comprar un producto y descubrirlo. Los comercios que forman parte de la Red no son únicamente establecimientos donde adquirir alimentos. Son espacios donde el cliente puede dejarse aconsejar por profesionales que conocen perfectamente aquello que venden.

Son comercios capaces de recomendar un queso según el gusto de cada cliente, explicar el origen de una miel, orientar sobre la mejor sidra para una ocasión especial o ayudar a elegir el regalo gastronómico perfecto para llevarse un recuerdo de Asturias.

Detrás del mostrador hay personas que conocen a muchos de los productores, que saben cómo se elaboran los alimentos que ofrecen y que transmiten al consumidor el valor de cada producto.

Ese asesoramiento convierte la compra en una experiencia mucho más completa y ayuda a descubrir pequeños tesoros gastronómicos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

Por eso, la Red de Comercios Distribuidores desempeña un papel fundamental en la promoción de los Alimentos del Paraíso Natural, actuando como un auténtico puente entre quienes producen y quienes disfrutan de estos alimentos.

¿Cómo reconocer estos establecimientos?

Encontrarlos es muy sencillo. Los establecimientos adheridos a la Red de Comercios Distribuidores de Alimentos del Paraíso Natural cuentan con un distintivo visible en su acceso que permite identificarlos fácilmente.

En la puerta o en el escaparate podrás encontrar el sello con el mensaje:

"Aquí hay Alimentos del Paraíso Natural"

o, en su versión en asturiano,

"Halios Equí Alimentos del Paraíso Natural".

Etiqueta red de Alimentos del Paraíso. / LNE

Ese distintivo identifica a los comercios que forman parte de la Red gestionada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y garantiza que en su interior el visitante encontrará una cuidada selección de productos identificados con la marca, además del asesoramiento necesario para conocer mejor la riqueza gastronómica asturiana.

Es una invitación a entrar, preguntar, descubrir nuevos sabores y confiar en el criterio de profesionales comprometidos con el producto local.

Llevarse Asturias a casa

Cuando terminan las vacaciones, muchas personas regresan con fotografías, recuerdos o pequeños objetos que les ayudan a revivir el viaje. En Asturias existe otra forma de prolongar esa experiencia.

Llevarse un queso artesanal, una botella de sidra, unas fabas, una miel de montaña, unas conservas o una selección de productos identificados con la marca Alimentos del Paraíso Natural significa llevarse también una parte del territorio, de sus paisajes y del trabajo de quienes los hacen posibles.

Cada producto conserva un pedazo de Asturias. Y cada comercio de la Red ayuda a que ese pedazo llegue a miles de hogares, dentro y fuera de nuestra comunidad.

Este verano, busca el sello

Si este verano recorres Asturias, haz una parada en los establecimientos identificados con el distintivo "Aquí hay Alimentos del Paraíso Natural" o" Halios Equí Alimentos del Paraíso Natural".

Detrás de ese sello encontrarás mucho más que una tienda. Encontrarás una red de comercios especializados, gestionada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, que trabaja cada día para acercar al consumidor los mejores productos de nuestra tierra, apoyar a los productores asturianos y mantener viva una gastronomía que forma parte de la identidad del Principado.

Porque descubrir Asturias también es descubrir sus sabores.

Y este verano, el mejor recuerdo que puedes llevarte del Paraíso Natural no cabe solo en una fotografía: también puede viajar contigo en forma de queso, sidra, miel, conservas, embutidos o cualquiera de los muchos productos que hacen de Asturias un destino gastronómico único.