Asturias reclama la supresión del peaje de la autopista del Huerna en la Conferencia Sectorial de Transportes

Alejandro Calvo, Consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, reclamó este martes en la Conferencia Sectorial de Transportes, que reúne a las comunidades autónomas con el Ministerio de Transportes, la supresión del peaje de la autopista del Huerna, al considerar que se trata de "una reivindicación histórica que el Principado considera irrenunciable". El dirigente socialista trasladó esta petición al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, número dos del ministro Óscar Puente, cuyo departamento mantiene una posición muy alejada de la del Gobierno asturiano al rechazar el rescate de la AP-66, cuya prórroga hasta 2050 está además cuestionada por la Comisión Europea.

"También hemos pedido la bonificación mientras se desarrollan las obras y el Gobierno de Asturias inició un proceso de sanción contra Aucalsa. Es un tema muy serio", dijo el Consejero, que acudió a Madrid de forma presencial a la reunión. En el comunicado del Principado no se hace referencia a la renuncia del Ministerio a extender el ancho europeo en la red ferroviaria de la región, algo a lo que se opone Asturias.

A-63 y los accesos a El Musel

La eliminación del peaje no fue la única reivindicación que Asturias llevó a la reunión. Calvo aprovechó el encuentro con el Ministerio para insistir en que el Estado acelere varias de las infraestructuras consideradas prioritarias por el Principado. Entre ellas, situó la finalización de la autovía del Suroccidente (A-63), reclamando la puesta en servicio del tramo Salas-Cornellana, el impulso de la segunda calzada entre El Regueirón y La Espina y la continuidad del corredor hacia el occidente de la comunidad.

El Consejero recordó que el Principado ya trabaja en la revisión del estudio informativo y ambiental del tramo La Espina-Tineo, con el objetivo de disponer de la planificación necesaria para enlazar las siguientes fases de la autovía y facilitar, en el futuro, su prolongación hasta Ponferrada.

Otra de las demandas planteadas al Ministerio fue la necesidad de desbloquear de forma "definitiva" los accesos al puerto de El Musel y a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia). Según defendió Calvo, tras la paralización del vial de Jove, el Gobierno asturiano elaboró una propuesta integral para reorganizar el sistema logístico del área central, conectando el puerto gijonés, la Zalia, las áreas industriales de Veriña y Aboño y sus enlaces viarios y ferroviarios de alta capacidad.

El Principado reclamó que el Ministerio haga suya esa estrategia y adopte las decisiones necesarias para ejecutar las actuaciones pendientes, al entender que el desarrollo del "principal nodo logístico asturiano no puede seguir condicionado por la falta de una solución definitiva"

Calvo pidió también que el enlace de Robledo, que conectará la autopista 'Y' con la AS-II, figure entre las actuaciones de ejecución inmediata. A su juicio, esta infraestructura permitirá completar la funcionalidad de la 'Y', "redistribuir el tráfico metropolitano, mejorar la seguridad vial y reforzar las conexiones entre los principales polos urbanos, industriales y logísticos de Asturias"

Movilidad y financiación

Durante la Conferencia Sectorial, el Consejero sostuvo que Asturias ya cumplió con las actuaciones que dependen de sus competencias y defendió que, una vez encauzada la transformación ferroviaria de la comunidad, corresponde ahora al Estado asumir el mismo nivel de compromiso con las grandes obras pendientes de la red viaria.

En este contexto, también reclamó una financiación estable y suficiente para el transporte público, defendió que el sistema asturiano, el billete Conecta (permite viajar por un máximo de 30 euros al mes y tendrá una rebaja de 10 euros desde otoño hasta diciembre) sirva de referencia para el futuro abono único estatal y respaldó los objetivos de descarbonización y modernización impulsados por el Ministerio.

No obstante, advirtió de que ese proceso debe desarrollarse "desde la cogobernanza" con las comunidades autónomas y teniendo en cuenta las particularidades de territorios como Asturias, marcados por la dispersión de la población, el envejecimiento y el peso del medio rural.

En relación con el Plan Social para el Clima, Calvo defendió que los recursos europeos deben destinarse a garantizar una transición justa, facilitar el acceso de toda la ciudadanía al transporte público y evitar que las políticas de descarbonización generen nuevas desigualdades territoriales. Además, reclamó que la futura Ley de Movilidad Sostenible refuerce la cooperación entre administraciones y preserve la capacidad de las comunidades autónomas para adaptar las políticas públicas a las características de cada territorio.