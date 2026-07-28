Asturias registra 900 parados más en plena campaña turística coincidiendo con la regularización de inmigrantes

Asturias registró 900 parados más en el segundo trimestre del año pese a la creación de 3.600 empleos con el inicio de la campaña turística, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese incremento del paro con respecto al trimestre anterior se debe a un aumento de la población activa, de las personas en edad de trabajar que buscan trabajo activamente. Esa población activa se incrementó en Asturias en 4.500 personas coincidiendo con el proceso extraordinario de regulación de inmigrantes, un fenómeno que en conjunto de España no se ha traducido en más paro por la capacidad de absorción laboral del sector turístico en otras comunidades.

Los activos. Asturias tiene una población activa de 477.300 personas. Son 4.500 más que el trimestre anterior (incremento del 0,95%), pero 3.000 menos que en el mismo periodo de 2025 (descenso del 0,63%), año en el que se había registrado un notable incremento de llegada de población extranjera. El incremento de población activa trimestral de Asturias es inferior al de la media nacional (1,09%) y el descenso anual contrasta con el aumento nacional (1,82%). Además, aunque mejora, Asturias sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de actividad, del 52,41% frente al 59,29% del conjunto nacional.

Los ocupados. El Principado tiene 433.800 ocupados, lo que supone un incremento de 3.600 con respecto a los tres primeros meses del año (aumento del 0,83%). En este segundo trimestre del año coincidieron la Semana Santa y el inicio de la campaña turística de verano y suele ser un periodo de creación de empleo en el sector servicios. Así fue. En el sector terciario asturiano se registraron 5.400 ocupados más y en la construcción el incremento fue de 300. Por contra, en la agricultura se perdieron 1.000 ocupados y en la industria aún más: 1.100. Lo más llamativo es que Asturias ha perdido 5.400 ocupados con respecto a al segundo trimestre del pasado año, lo que representa la mayor caída entre el conjunto de las comunidades autónomas. El descenso es del 1,23%.

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Los parados. Con un aumento de la población activa superior al incremento de la ocupación, el desempleo aumenta en Asturias por la incapacidad de absorber esa reforzada demanda de trabajo. Asturias registró entre abril y junio un incremento de 900 parados con respecto a los primeros tres meses del año, situando la cifra total de desempleados en 43.500. Es un 2,11% más y es la segunda comunidad con mayor incremento trimestral después de Murcia (3,41%). Además, el incremento de paro en Asturias contrasta con la fuerte caída del 7,87% en el conjunto de España. Con el aumento trimestral del paro, el Principado registra una tasa de desempleo del 9,12%. Es la más alta entre las comunidades autónomas de la mitad norte de España y muy cercana ya a la media nacional, que ha bajado del 10% y se ha situado en el 9,87%. Asturias tiene 2.400 parados más que hace un año, un incremento del 5,81%, la segunda comunidad con más aumento después de Aragón (10,89%). En el conjunto de España se registró una caída anual del paro del 2,26%.