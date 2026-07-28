Atasco en Asturias por unas obras: colas de coches y esperas de 20 minutos

Importante atasco en la A-8 por unas obras de conservación a la altura de Muros de Nalón. Cientos de vehículos quedaron atrapados durante la mañana de este martes en la autovía del Cantábrico, en sentido Galicia, debido a unos trabajos de conservación que obligan a mantener cerrado el carril derecho de la calzada.

La coincidencia de estas obras con una jornada de buen tiempo, que animó a numerosos conductores a desplazarse hacia la costa occidental y, especialmente, a la playa de Aguilar, provocó retenciones que alcanzaron alrededor de 20 minutos en algunos momentos. La circulación se ralentizó de forma notable en el tramo afectado, donde se formaron largas colas de vehículos.

Una vez superada la salida hacia Muros de Nalón, el tráfico recuperó progresivamente la normalidad y la circulación volvió a ser fluida, sin que constaran incidencias de especial relevancia más allá de las retenciones ocasionadas por las obras.