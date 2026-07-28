Atasco en Asturias por unas obras: colas de coches y esperas de 20 minutos
Los trabajos de conservación en la autovía del Cantábrico provocan retenciones de hasta 20 minutos en sentido Galicia a la altura de Muros de Nalón
Importante atasco en la A-8 por unas obras de conservación a la altura de Muros de Nalón. Cientos de vehículos quedaron atrapados durante la mañana de este martes en la autovía del Cantábrico, en sentido Galicia, debido a unos trabajos de conservación que obligan a mantener cerrado el carril derecho de la calzada.
La coincidencia de estas obras con una jornada de buen tiempo, que animó a numerosos conductores a desplazarse hacia la costa occidental y, especialmente, a la playa de Aguilar, provocó retenciones que alcanzaron alrededor de 20 minutos en algunos momentos. La circulación se ralentizó de forma notable en el tramo afectado, donde se formaron largas colas de vehículos.
Una vez superada la salida hacia Muros de Nalón, el tráfico recuperó progresivamente la normalidad y la circulación volvió a ser fluida, sin que constaran incidencias de especial relevancia más allá de las retenciones ocasionadas por las obras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
- A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
- Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias
- Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
- Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
- El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición
- La cuarta ola de calor llega a Asturias: la Aemet advierte del 'peligro en el norte' por una nueva subida de las temperaturas el martes
- Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros