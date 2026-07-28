Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Atasco en Asturias por unas obras: colas de coches y esperas de 20 minutos

Los trabajos de conservación en la autovía del Cantábrico provocan retenciones de hasta 20 minutos en sentido Galicia a la altura de Muros de Nalón

Una imagen del atasco, en la A-8 poco antes de la salida de Muros del Nalón

Una imagen del atasco, en la A-8 poco antes de la salida de Muros del Nalón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xuan Fernández

Xuan Fernández

Importante atasco en la A-8 por unas obras de conservación a la altura de Muros de Nalón. Cientos de vehículos quedaron atrapados durante la mañana de este martes en la autovía del Cantábrico, en sentido Galicia, debido a unos trabajos de conservación que obligan a mantener cerrado el carril derecho de la calzada.

La coincidencia de estas obras con una jornada de buen tiempo, que animó a numerosos conductores a desplazarse hacia la costa occidental y, especialmente, a la playa de Aguilar, provocó retenciones que alcanzaron alrededor de 20 minutos en algunos momentos. La circulación se ralentizó de forma notable en el tramo afectado, donde se formaron largas colas de vehículos.

Noticias relacionadas y más

Una vez superada la salida hacia Muros de Nalón, el tráfico recuperó progresivamente la normalidad y la circulación volvió a ser fluida, sin que constaran incidencias de especial relevancia más allá de las retenciones ocasionadas por las obras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
  2. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  3. Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias
  4. Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
  5. Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
  6. El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición
  7. La cuarta ola de calor llega a Asturias: la Aemet advierte del 'peligro en el norte' por una nueva subida de las temperaturas el martes
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

Atasco en Asturias por unas obras: colas de coches y esperas de 20 minutos

Atasco en Asturias por unas obras: colas de coches y esperas de 20 minutos

La Policía Nacional vigila Asturias desde el cielo: el helicóptero especial y los drones que serán los ojos de los agentes en grandes fiestas y durante el eclipse

La Policía Nacional vigila Asturias desde el cielo: el helicóptero especial y los drones que serán los ojos de los agentes en grandes fiestas y durante el eclipse

Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza

Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza

Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado

Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado

El PP exige el "cese inmediato" del Consejero de Medio Rural tras el bloqueo de 1,37 millones en ayudas ecológicas

Dos enlaces, un mismo "sí, quiero": la boda vaqueira hace historia con su primera ceremonia doble

Dos enlaces, un mismo "sí, quiero": la boda vaqueira hace historia con su primera ceremonia doble

El Teatro Prendes renueva su oferta cultural en agosto con cine para todos los públicos y la XXXVI edición de Teatro Costumbrista

El Teatro Prendes renueva su oferta cultural en agosto con cine para todos los públicos y la XXXVI edición de Teatro Costumbrista

Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 28 de julio de 2026

Tracking Pixel Contents