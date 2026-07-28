El certamen del Queso Cabrales aspira a un sexto récord Guinness... y el Alcalde advierte del peligro de desaparición de queserías si no se construye la planta de biogás

El Certamen del Queso Cabrales, que este año alcanza su edición número 64, buscará batir un nuevo récord Guiness el último domingo de agosto, fecha en la que tendrá lugar. Sería el sexto récord logrado en la tradicional puja, tras los conseguidos en 2018 (14.300 euros), 2019 (20.500 euros), 2023 (30.000 euros), 2024 (36.000 euros) y el año pasado, con una cifra a batir de 37.000 euros. Todos ellos, además, desembolsados por el mismo establecimiento: El Llagar de Colloto, donde tuvo lugar este martes la presentación del certamen. El alcalde de Cabrales, José Sánchez, aprovechó para alertar sobre los riesgos de no gestionar de forma adecuada los residuos lácteos y ganaderos, reiterando su apoyo a la instalación de la planta de biogás en Arenas de Cabrales, que se suscita controversia vecinal.

"Esperamos que no decaiga y logremos, un año más, igualar o superar ese récord en la puja", enfatizó Benigno Pérez, presidente de la DOP Cabrales, en el acto de presentación del certamen. La cifra a batir del año pasado -37.000 euros pagados por una pieza de la quesería Ángel Díaz Herrero- fue desembolsada por el citado restaurante ovetense. Begoña López, directora general de Desarrollo Rural, remarcó que “el queso Cabrales es mucho más que un producto, es un símbolo de Asturias, y para que exista debemos acompañar y apoyar a los queseros y ganaderos que hay detrás". Del mismo modo, quiso "agradecer a todos los hosteleros que año tras año acuden a la puja, contribuyendo a poner el queso Cabrales en el mapa mundial".

José Sánchez, alcalde de Cabrales y firme defensor de la instalación de la planta de biogás de Arenas de Cabrales, un proyecto que ha generado controversia vecinal, aprovechó la presentación del certamen para insistir en la necesidad de dotar al concejo de una solución para la gestión de los residuos lácteos y ganaderos: "Estamos en un momento muy complicado, corremos el riesgo de que el queso más caro del mundo y la segunda DOP más antigua de España desaparezca por la gestión de los residuos lácteos y ganaderos de la zona". Y zanjó: "O lo empezamos a apreciar de verdad y pensar en los queseros y los ganaderos o esta será una de las últimas ediciones del certamen". Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado por un informe desfavorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), aunque el Principado de Asturias lo considera viable y prepara una nueva tramitación urbanística.

Este año el certamen se celebrará el 30 de agosto. Antes de la subasta, un jurado especializado elegirá el mejor Cabrales de la edición tras valorar rasgos como el aspecto del corte, el desarrollo del moho Penicillium, las características olfato-gustativas, la textura y la impresión global, con un máximo de 126 puntos. La quesería vencedora sucederá a la de Ángel Díaz Herrero, ganadora de la pasada edición, y protagonizará la subasta. Además, la jornada contará también con un mercado dedicado al queso y a otros productos agroalimentarios, en el que los visitantes podrán adquirir esta joya gastronómica asturiana.

Más allá de la puja y de la posibilidad de un nuevo récord Guinness, la edición de este año llegará marcada por el debate sobre el futuro del sector. Mientras el queso Cabrales continúa consolidando su prestigio internacional, la gestión de los residuos ganaderos y lácteos centra el debate sobre su pervivencia.