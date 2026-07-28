Destapada en Asturias una trama de venta ilegal de monedas históricas de la reina Isabel II que acabaron fundidas

La actuación de varios establecimientos de compraventa de metales preciosos en Asturias ha sido clave para destapar una trama de venta ilegal de monedas históricas que terminó con la detención de un matrimonio en León. La investigación, iniciada tras una operación detectada en Avilés, ha permitido recuperar parte de las piezas. Otras, sin embargo, fueron destruidas.

Las alarmas saltaron cuando los agentes detectaron la venta de una moneda antigua en un comercio de Avilés. A partir de ese momento, la Policía Nacional siguió el rastro de operaciones similares realizadas en otras localidades asturianas como Oviedo y Gijón, lo que permitió identificar un patrón sospechoso: la venta fraccionada de monedas de gran valor en distintos puntos geográficos.

Según las pesquisas, la pareja detenida habría utilizado una técnica conocida como "pitufeo", que consiste en dividir las ventas en pequeñas operaciones repartidas por diferentes ciudades para evitar levantar sospechas y facilitar la introducción de las piezas en el mercado legal.

Entre las monedas vendidas se encontraban varias piezas de oro de 100 reales acuñadas durante el reinado de Isabel II, algunas fechadas en 1862. Estas monedas no solo poseen un alto valor económico, sino también un importante interés histórico y patrimonial.

Sin embargo, uno de los aspectos más graves del caso se produjo en el Principado. Cuatro de estas monedas fueron fundidas en establecimientos de Avilés, Gijón y Oviedo, lo que provocó la pérdida irreversible de bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio histórico. Por este motivo, cuatro personas han sido citadas como investigadas por un presunto delito de daños contra el patrimonio.

En total, la operación policial ha permitido recuperar 26 monedas históricas valoradas en cerca de 10.900 euros, además de intervenir otras piezas de oro y plata que aún permanecían en poder de los detenidos.

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Las monedas recuperadas serán depositadas en un museo, a la espera de que se realicen los informes periciales correspondientes que determinen su valor exacto y su relevancia histórica.