Más allá del eclipse: el encuentro de la élite mundial de la investigación espacial en Oviedo que analizará el futuro de la aventura interplanetaria

Asturias se convertirá este agosto en el epicentro de la investigación espacial mundial, pero no únicamente por el eclipse lunar que tendrá lugar el día 12. "The Many Pathways to Space" (Los diversos caminos al espacio), un congreso internacional que reunirá a algunas de las mentes más brillantes de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de los centros de investigación más punteros del mundo, llega a Oviedo del 5 al 7 de agosto. La cita, organizada por la Conserjería de Ciencia, Industria y Empleo, junto con el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), pretende reforzar la posición de la comunidad en la nueva “economía del espacio”.

“La meta actual ya no es solo pisar la Luna, sino crear un asentamiento humano permanente y, sobre todo, crear una nueva economía más allá de nuestro planeta, algo que se denomina economía interlunar”, explicó Borja Sánchez, Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, en la presentación del proyecto. Junto a él se encontraban Noemí Pinilla-Alonso, científica del ICTEA y doctora en Física del Cosmos por la Universidad de La Laguna, y Mercedes Díaz Somoano, directora del FICYT. “Necesitamos extraer recursos, cultivar alimentos en un entorno hostil, avanzar en tecnología y medicina aeroespacial”, explicó Sánchez sobre los temas a abordar en la conferencia, que describió como “única” por la cantidad de “mentes brillantes que se van a reunir en Asturias”.

Otro de los temas estrella de la conferencia es la defensa planetaria. “Parece de película, pero hoy los investigadores están poniendo el foco en un asteroide que se llama Apofis, una roca de unos 300 metros de diámetro que va a pasar el 13 de abril de 2029 a unos 32.00 kilómetros de la Tierra”, explicaron. Aunque, según los científicos, este asteroide está controlado, tanto el consejero como las investigadoras coinciden en la importancia de eventos como este para abordar estas cuestiones en común con la comunidad científica global.

Noemí Pinilla-Alonso, Borja Sánchez y Mercedes Díaz Somoano / Miguel Guerrero

El papel que puede jugar Asturias

Sánchez puso el foco en el importante rol que puede tener la región en las investigaciones para esta aventura interplanetaria. “El avance hacia esta nueva economía y este asentamiento estable en la Luna se va a construir desde todas las regiones de la Tierra”, señaló. Según cuenta el consejero, la intención de la administración es captar y retener las mentes más brillantes: “Nuestro objetivo es que ingenieros, físicos, científicos del mañana puedan diseñar tecnología para misiones lunares aquí mismo, sin necesidad de abandonar Asturias”. Y añadió: “En este punto la Universidad de Oviedo juega un papel crucial”. Sánchez explicó que parte del potencial de Asturias para la investigación se encuentra en los antiguos pozos mineros: “Tenemos la capacidad para convertir esas antiguas galerías mineras en espacios para investigar sobre la habitabilidad de la Luna, nuevos materiales, la microgravedad o el cultivo de alimentos en otros planetas”.

En este punto coincide Mercedes Díaz Somoano, directora del FICYT, que anunció que el día anterior al comienzo de la conferencia se celebrará una jornada para que “investigadores, representantes de las agencias espaciales, universidades y empresas internacionales que nos visitan puedan conocer de primera mano el potencial científico, tecnológico e industrial de Asturias”.

El 4 de agosto tendrá lugar una visita de trabajo al Pozo Sotón, situado entre El Entrego y Sotrondio, y al Pozo Carrio: “Esta iniciativa demuestra cómo las infraestructuras heredadas de nuestra tradición minera pueden convertirse en laboratorios para investigar soluciones que también resultan de interés para los futuros desafíos de la exploración espacial, como la producción de alimentos en entornos hostiles y extremos”, zanjó Díaz.

"The Many Pathways to Space" congregará a cerca de 70 participantes, de las cuales el 50% son investigadores o profesores, el 20% estudiantes y el 30% personas que trabajan en la industria espacial. Noemí Pinilla-Alonso, científica del ICTEA, enfatizó la importancia de que acudan estudiantes al evento: “El proyecto en el que te embarcas hoy se va a ejecutar dentro de una década, o a lo mejor dos, y los que los van a hacer muchas veces son los que ahora están empezando. Queremos que ellos sueñen, que tengan ideas ambiciosas y que sepan cómo se pasa de las ideas a la mesa de trabajo, en la que se llevan a cabo”.

También explicó que se compondrá de un total de 10 sesiones diferentes en las que se harán exposiciones orales sobre diferentes temas: salud espacial, exploración lunar o marciana, defensa planetaria... Por último, lanzó un mensaje al público: “La charla de inauguración la dará el Dr. Peter Worden, exdirector del NASA Ames Research Center, y será abierta al público. Animo a todo el que tenga algo de curiosidad a venir, no se arrepentirá”.