Los enfermos de alzhéimer asturianos exigen acceso a los primeros tratamientos eficaces que se aprueban en dos décadas

Los enfermos de alzhéimer asturianos reclamaron ayer a los gobiernos regional y central que “ejerzan presión en la medida de sus posibilidades” con el objetivo de que todas las personas con este tipo de enfermedad neurodegenerativa puedan acceder a los nuevos medicamentos que ralentizan de manera significativa el avance de la enfermedad cuando se aplican en estadios tempranos de este trastorno.

A juicio de la asociación Adafa Alzheimer Asturias, la decisión de que estos tratamientos no dispongan de subvención pública “supone un abandono” y una renuncia a la oportunidad de “ayudar a los enfermos y aliviar el sufrimiento de las familias”.

Este pronunciamiento de Adafa tiene como antecedente la reciente declaración de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que manifestó la “preocupación” de los especialistas en neurología de todo el país ante la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de no incluir en la financiación pública los fármacos “lecanemab” y “donanemab” para el tratamiento de la enfermedad de alzhéimer inicial, “limitando su acceso a la prescripción en el ámbito privado”.

Aprobados en Europa y Estados Unidos

La SEN argumenta que estos fármacos cuentan con la aprobación para su comercialización en la Unión Europea, “tras la evaluación experta de su eficacia y seguridad por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)”. Y añade que “otras múltiples agencias regulatorias avalan este balance positivo”. Por ejemplo, puntualiza la citada entidad, “en Estados Unidos, estos tratamientos están disponibles desde hace unos tres años, con datos que avalan la seguridad y satisfacción de su uso en práctica clínica habitual”, indica la Sociedad Española de Neurología.

“Nos unimos a la reivindicación de la SEN”, afirma Adafa Alzheimer Asturias, cuyos responsables hacen énfasis en que la negativa a otorgar cobertura pública a estos tratamientos “hace un gran daño a las familias, puesto que la que tiene capacidad económica podrá ir a la sanidad privada”; mientras que las familias con menos posibilidades “quedamos a merced de un sufrimiento imparable, por no tener el respaldo ni la ayuda del Gobierno de Asturias”.

Adafa reitera que la Consejería de Salud debería empezar por elaborar "un censo de cuántas familias viven en Asturias con un familiar afectado por la enfermedad de Alzheimer u otras demencias”. A partir de ahí, sería posible determinar el volumen de posibles beneficiarios de estas terapias novedosas.

Un panorama "muy pobre" desde hace veinte años

El neurólogo Manuel Menéndez González ejerce en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde atiende la consulta de deterioro cognitivo. Asimismo, es profesor titular de la Universidad de Oviedo y forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). A su juicio, esta innovación terapéutica suscita expectativas razonables ante un panorama de terapias para el alzhéimer que es “muy pobre”, ya que desde hace dos décadas se circunscribe a unas pastillas que logran ralentizar muy ligeramente la enfermedad en algunos pacientes.

Estos nuevos medicamentos, que se administran por vía intravenosa, se denominan inmunoterapias porque “son anticuerpos monoclonales que se dirigen específicamente contra las placas de beta-amiloide del cerebro”, acumulaciones tóxicas que obstaculizan la comunicación entre las neuronas y dañan el tejido cerebral.

El doctor Menéndez señala que lo previsible es que estos fármacos sean comercializados en España a partir de septiembre. Sin embargo, salvo que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos cambie de criterio, por el momento solo podrán ser prescritos por médicos de la sanidad privada, y por un precio que podría rondar los 20.000 euros anuales.

No obstante, el neurólogo asturiano considera necesario tomar en consideración factores como los problemas de seguridad de estos medicamentos, que provocan riesgo de inflamaciones o hemorragias cerebrales, motivo por el cual se recomienda la realización de resonancias magnéticas con carácter periódico.

"Varios miles de asturianos" pueden beneficiarse

Por este motivo, señala el doctor Menéndez, el coste indirecto (que incluye la administración de estas inyecciones en un hospital de día, con personal adiestrado y con unos requisitos concretos) "puede ser hasta superior al coste directo”, lo que apunta a unas cuantías globales muy considerables para las arcas públicas.

Se da por hecho que solo en Asturias hay “varios miles de pacientes” que podrían beneficiarse de estos tratamientos, por más que estén indicados únicamente para los estadios tempranos de la enfermedad y que estén contraindicados para pacientes que presentan determinadas singularidades genéticas.

Noticias relacionadas

Todos los factores indicados, precisa Manuel Menéndez, dan como resultado un paisaje con “zonas grises” que obliga “sopesar con calma los pros y contras”, pero en el que ha de primar la voluntad de “no generar inequidades” derivadas de las posibilidades económicas de cada paciente.