Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El Gobierno incluye a Asturias como zona afectada por una emergencia por los incendios recientes

La medida permitirá a particulares, empresas y ayuntamientos acceder a ayudas económicas y beneficios fiscales para paliar los daños

Los bomberos del SEPA y de la Brif de Tineo en el incendio de Antoñana en Belmonte de Miranda.

Los bomberos del SEPA y de la Brif de Tineo en el incendio de Antoñana en Belmonte de Miranda. / ATBrif

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xuan Fernández

Xuan Fernández

El Gobierno declara zona afectada por una emergencia de protección civil los incendios de varios concejos asturianos y activa ayudas para los damnificados

El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los incendios forestales registrados en varios concejos de Asturias durante lo que va de año, una medida que permitirá a los afectados acceder a ayudas económicas y facilitará la reparación de los daños ocasionados.

En concreto, el acuerdo incluye los incendios forestales comunicados al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) el 6 de abril, que afectaron a doce concejos. Asimismo, también incorpora el incendio forestal de Grado, comunicado el 13 de junio, y el accidente con transporte de mercancías peligrosas registrado en la A-8, a la altura de Colunga, el 15 de junio. Todos ellos figuran expresamente en el listado de las 211 emergencias aprobadas por el Ejecutivo.

La declaración forma parte de un acuerdo que reconoce como zonas afectadas por una emergencia de protección civil 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio en catorce comunidades autónomas, la mayoría de ellos incendios forestales. Entre los incluidos figuran también los grandes incendios de Madrid, Ávila y Toledo, además del declarado recientemente en Vall d'Uixó (Castellón).

¿Qué implica la declaración?

La declaración permite que particulares, empresas y administraciones locales puedan acceder a distintas líneas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre ellas se incluyen indemnizaciones por daños personales, ayudas para reparar viviendas, enseres y establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como compensaciones por los gastos asumidos por los ayuntamientos durante la emergencia y subvenciones a quienes realizaron prestaciones personales o aportaron bienes para hacer frente a la situación.

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de aprobar exenciones de tasas para la expedición del DNI, duplicados de permisos de conducir y de circulación o la baja de vehículos siniestrados.

Noticias relacionadas

La declaración abre también la puerta a que otros ministerios adopten medidas adicionales, como beneficios fiscales —entre ellos exenciones en el IBI y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas—, bonificaciones laborales y de Seguridad Social, ayudas de hasta el 50% para que los ayuntamientos reparen infraestructuras municipales, así como la tramitación de emergencia de las obras necesarias para restaurar carreteras, instalaciones y otros bienes públicos dañados

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
  2. A partir de las 14.00 horas de este viernes llega a Asturias una gran tormenta con bolas de granizo: la AEMET pone en alerta a casi toda la región
  3. Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias
  4. Hasta 1.200 euros de ayudas a las familias asturianas con hijos menores de 12 años: así se pueden solicitar
  5. Colapso en la autopista "Y": más de cinco kilómetros de atasco en el nudo de Serín en sentido Avilés
  6. El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición
  7. La cuarta ola de calor llega a Asturias: la Aemet advierte del 'peligro en el norte' por una nueva subida de las temperaturas el martes
  8. Extinguido el incendio en un pinar de Oviñana y cuya columna de humo se veía desde varios kilómetros

El Gobierno incluye a Asturias como zona afectada por una emergencia por los incendios recientes

El Gobierno incluye a Asturias como zona afectada por una emergencia por los incendios recientes

Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza

Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza

Atasco en Asturias por unas obras: colas de coches y esperas de 20 minutos

Atasco en Asturias por unas obras: colas de coches y esperas de 20 minutos

La Policía Nacional vigila Asturias desde el cielo: el helicóptero especial y los drones que serán los ojos de los agentes en grandes fiestas y durante el eclipse

La Policía Nacional vigila Asturias desde el cielo: el helicóptero especial y los drones que serán los ojos de los agentes en grandes fiestas y durante el eclipse

Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado

Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado

El PP exige el "cese inmediato" del Consejero de Medio Rural tras el bloqueo de 1,37 millones en ayudas ecológicas

Dos enlaces, un mismo "sí, quiero": la boda vaqueira hace historia con su primera ceremonia doble

Dos enlaces, un mismo "sí, quiero": la boda vaqueira hace historia con su primera ceremonia doble

El Teatro Prendes renueva su oferta cultural en agosto con cine para todos los públicos y la XXXVI edición de Teatro Costumbrista

El Teatro Prendes renueva su oferta cultural en agosto con cine para todos los públicos y la XXXVI edición de Teatro Costumbrista
Tracking Pixel Contents