El Hospital Centro Médico de Asturias realiza la primera artrodesis lumbar asistida por un robot quirúrgico de alta precisión

El Hospital Centro Médico de Asturias, emplazado en Oviedo, ha llevado a cabo la primera artrodesis lumbar asistida por el robot quirúrgico ALAYA en Asturias.

La intervención, liderada por el neurocirujano José María Torres y el traumatólogo José Paz, "marca un nuevo hito tecnológico en el tratamiento de patologías de columna y refuerza el compromiso del centro con la innovación quirúrgica", subraya el Hospital Centro Médico de Asturias en un comunicado público.

La misma nota puntualiza que el Centro Médico se convierte de esta manera "en el único hospital de Asturias y de las provincias limítrofes que dispone actualmente de esta tecnología", de la que están dotados pocos centros hospitalarios de España. El equipo empleado está diseñado "para aportar mayor precisión y seguridad en procedimientos de neurocirugía y cirugía de columna", enfatiza el comunicado.

La primera intervención realizada con esta plataforma en el centro ha sido una artrodesis lumbar, llevada a cabo por el neurocirujano José María Torres Campa-Santamarina y el traumatólogo José Paz Aparicio. Durante el procedimiento, ambos especialistas emplearon el sistema robótico ALAYA como apoyo a la planificación y ejecución quirúrgica. A juicio del doctor Torres, ""la cirugía robótica representa una evolución significativa en la cirugía de columna", ya que permite "planificar con gran precisión cada procedimiento y disponer de una herramienta de apoyo que aumenta la exactitud durante la intervención”.

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El neurocirujano ovetense enfatiza que la aplicación de esta tecnología en la cirugía de columna representa "un importante avance en la ejecución de procedimientos complejos, al proporcionar una guía tecnológica que facilita la colocación precisa de implantes y tornillos vertebrales, contribuyendo a optimizar los resultados quirúrgicos”.