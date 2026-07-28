Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza

Jarro de agua fría para Oviedo y Asturias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, en virtud del acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana.

Además de Oviedo y Zaragoza, competían por la sede Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León y Lugo.

"Enhorabuena a los zaragozanos y zaragozanas, y enhorabuena también al conjunto del país", ha señalado el líder del Ejecutivo durante su comparecencia para efectuar balance del curso político. "Hace falta tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia", ha subrayado.

El Ejecutivo había acordado a mediados de febrero ampliar hasta el 18 de agosto la fecha para decidir la ubicación del nuevo organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, aunque el procedimiento para determinar dónde irá está impulsado por la cartera de Política Territorial.

Oviedo ofrecía el Calatrava

Este organismo contará con una plantilla de 300 empleados públicos. Oviedo ofrecía para albergar la Agencia cerca de 3.000 metros cuadrados en la planta superior de la antigua galería comercial del Calatrava, un espacio de propiedad municipal. El Ayuntamiento formalizó en una Junta de Gobierno celebrada a principios de junio el compromiso de ceder los locales al Estado, respondiendo así a uno de los requerimientos planteados durante el proceso de evaluación.

El Ayuntamiento de Oviedo consideraba que la Agencia encajaba con el modelo diseñado para el Calatrava. La planta intermedia del complejo ya ha sido arrendada a la Universidad Alfonso X el Sabio, que comenzará a impartir titulaciones sanitarias como Medicina y Enfermería. La institución universitaria prevé incorporar posteriormente otros estudios relacionados con la salud, entre ellos Farmacia y Odontología.

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La llegada de los 300 trabajadores de la Agencia permitiría completar ese ecosistema y reforzar la regeneración del barrio de Buenavista, que sufrió con el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el cierre de la plaza de toros. También generaría movimiento económico en el entorno y contribuiría a ocupar de manera estable una parte relevante de un edificio que tiene ocupada la mayor parte de su espacio.